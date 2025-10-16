Hay 13,7 millones de personas en el mundo expuestas al hambre extrema

Mientras que la ONU declaró oficialmente el estado de hambruna en Gaza a principios de este año, el PMA estima que el número de personas “en situación de hambruna o al borde del abismo” se ha duplicado en solo dos años hasta alcanzar los 1,4 millones en los territorios palestinos, Sudán, Sudán del Sur, Yemen y Malí. “El objetivo del hambre cero nunca ha parecido tan lejano. Corremos el riesgo de perder décadas de avances en la lucha contra el hambre”, alertó.