“Hay que romper las iglesias”: la propuesta de Julieta Poggio para acabar con el hambre

Julieta Poggio es, definitivamente, una de las figuras destacadas de las redes sociales argentinas. Desde su salida de Gran Hermano, aprendió a estar en el ojo de la tormenta, sin dejar de emitir sus opiniones y sin guardarse lo que cree que es correcto. La parte negativa es que, como en este caso, a veces recibe respuestas que no la apoyan.