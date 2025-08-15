“Hay que romper las iglesias”: la propuesta de Julieta Poggio para acabar con el hambre

Julieta Poggio es, definitivamente, una de las figuras destacadas de las redes sociales argentinas. Desde su salida de Gran Hermano, aprendió a estar en el ojo de la tormenta, sin dejar de emitir sus opiniones y sin guardarse lo que cree que es correcto. La parte negativa es que, como en este caso, a veces recibe respuestas que no la apoyan.
Las redes, en particular X, fueron testigo de la rápida viralización de un planteo que se hizo Poggio esta semana en el ciclo “Mi cielo”, conducido por Mariano Iudica para Infobae. El presentador le consultó por una duda existencial que hubiera tenido, por aquella pregunta de la que querría saber una respuesta. Poggio lo llevó a lo más social que se le ocurrió.
Juli Poggio y su solución para el hambre mundial
Sin pensarlo, la bailarina dio una respuesta que no pocos dieron y que terminó por generar una gran controversia. “A mí me llama mucho la atención, la pobreza, la desigualdad. Cómo el Vaticano está lleno de oro y de dinero y la gente va ahí a rezar por los pobres”, analizó la influencer.
En este sentido, remarcó como una propuesta, desarmar las iglesias para repartir sus riquezas y acabar con la problemática. “Hay tanta gente pobre y no se puede repartir todo ese dinero, romper las iglesias y que se termine el hambre mundial”, planteó más como cuestionamiento que como propuesta. Pero no fue así como los internautas lo tomaron.
En X, estallaron las críticas pero también el respaldo. “No está mal, es un pensamiento que tuvimos muchos a los 11 o 12 años de edad”, ironizó un usuario de X. Otros, en cambio, pidieron que evitaran dejarla hablar en público. Sin embargo, muchos usuarios la apoyaron y sostuvieron que la modelo tenía razón.
Uno de los principales detractores de Poggio fue Eduardo Feinmann, que no hizo un análisis o evaluación del planteo. Por el contrario, el periodista se limitó a emitir un fuerte insulto. “Qué dice esta mononeuronal…”, escribió desde su cuenta de X, atacando a la ex Gran Hermano, donde recibió cientos de réplicas en apenas unas horas.