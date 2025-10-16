Dolores tuvo una premonición: hoy es la nueva ganadora del auto 0km de los Números de Oro

“Estábamos preocupadas porque no sabíamos si era algo bueno o malo, porque estaba muy emocionada”, contó Aixa Apud, una de sus compañeras de trabajo que observó todo el momento. “Cuando nos llamó y nos dijo que la habían contactado, pensamos que debía ser algo importante. Yo le dije: debe ser de LA GACETA, porque ella dijo todo el año que alguna vez iban a venir. Siempre llenaba su tarjetita y la depositaba. Pero yo pensaba: ‘¿Será real todo esto?’. Y lo fue porque ella lo manifestó y se lo merece. Fue una alegría enorme para todas”, completó su otra colega, Bárbara Quiñones.