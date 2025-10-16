Dolores tuvo una premonición: hoy es la nueva ganadora del auto 0km de los Números de Oro

Con la planta impresora del diario LA GACETA como escenario, bajo el sol del mediodía de ayer y con el murmullo expectante de los testigos que llegaron a presenciar el momento, se sorteó el Chevrolet Onix 0 km de los Números de Oro, que encontró a su nueva dueña en Dolores Castillo, una contadora de 78 años.
Las tarjetas fueron revueltas una y otra vez hasta que una de ellas, al azar, quedó entre las manos de una colaboradora de la empresa. Tras la verificación de datos por parte del escribano Álvaro Sobrecasas y las autoridades presentes -Gustavo Neme, gerente del Banco Santiago del Estero, y Juan Pablo del Pino, gerente de Tarjeta Sol-, se confirmó que la afortunada era una mujer residente en San Miguel de Tucumán, más precisamente en la calle Santa Fe al 1.800.
En ese momento, sólo se comunicó que el nombre comenzaba con “D” y su apellido terminaba en “o”. Por decisión del equipo, la identidad se mantuvo en reserva para preservar el suspenso, por lo que de inmediato la producción se puso en marcha y emprendió un viaje lleno de buenas noticias.
Sorpresa revelada
El barrio El Bosque, en la capital tucumana, luce sus calles arboladas y el aroma fresco de los naranjos.
-“No, no la conozco”, repetían vecinos y comerciantes, entre curiosos y sorprendidos por la presencia de las cámaras de LG Play. El panadero negó conocerla con la cabeza; en la gomería tampoco tenían pistas y hasta ese momento el domicilio de la afortunada era desconocido.
En la recorrida, y frente a un robusto árbol, se alzaba un edificio de tres pisos, de fachada sencilla con una parte de ladrillo visto y otra pintada de verde oliva. Allí vive Dolores, que en ese momento no estaba en casa, sino en su trabajo en Yerba Buena.
Fue una sobrina quien atendió al equipo periodístico y confirmó los datos. Con la voz temblorosa, reveló que al llamarla para chequear la dirección exacta de su trabajo, decidió darle la noticia ella misma por temor a que la emoción le jugara una mala pasada.
La historia llevó entonces al equipo hasta la “Ciudad Jardín”, donde Dolores se encontraba trabajando en la empresa, en la que se desempeña desde hace dos décadas. Sus compañeras la sostenían entre abrazos, lágrimas y risas nerviosas.
Con una sonrisa aún incrédula en el rostro, tras abrir el portón la oficina donde trabaja, ella misma contó detalles de su vida .“Estoy en esta empresa desde hace unos 20 años, después de jubilarme. En septiembre justo cumplí dos décadas acá. Me gusta trabajar, me hace sentir bien, es como estar en familia”, explicó, mientras a su alrededor todos la aplaudían. A sus 78 años, Dolores sigue activa porque así lo elige.
“Trabajo porque me gusta estar activa, actualizada, no quedarme quieta. Todos los días vengo a trabajar, y después voy a hacer gimnasia. Es una forma de moverme, de mantenerme viva”, contó.
¿Cómo fue el momento en que la llamó su sobrina?, se le preguntó. “Me dijo ‘tía sentate que tengo algo que decirte’, y yo no podía creer lo que escuchaba’, reveló la ganadora.
“Estábamos preocupadas porque no sabíamos si era algo bueno o malo, porque estaba muy emocionada”, contó Aixa Apud, una de sus compañeras de trabajo que observó todo el momento. “Cuando nos llamó y nos dijo que la habían contactado, pensamos que debía ser algo importante. Yo le dije: debe ser de LA GACETA, porque ella dijo todo el año que alguna vez iban a venir. Siempre llenaba su tarjetita y la depositaba. Pero yo pensaba: ‘¿Será real todo esto?’. Y lo fue porque ella lo manifestó y se lo merece. Fue una alegría enorme para todas”, completó su otra colega, Bárbara Quiñones.
Un presagio
La historia de Dolores también tuvo algo de premonición. “Mi auto actual está estacionado aquí a un costado, es un Gol gris modelo 2008. Está impecable, pero ya es viejito. Esta mañana justo le decía a mi mecánico que el único modo de cambiarlo era si ganaba el auto de LA GACETA. Y mirá, pasó. No lo puedo creer”.
Por eso durante la transmisión en vivo, la emoción tuvo un momento inolvidable. Cuando ella llamó a su mecánico de toda la vida para darle a conocer la noticia.
-¿Podés creer que me gané el cero kilómetro de La Gaceta? -le dijo entre risas.
-¿En serio, Dolores? ¡Qué suerte!- contestó él, sorprendido. -Sí, te decía que sólo si ganaba el auto podía cambiar el mío. -¡Felicitaciones, Dolores! ¡Te lo merecés!
“Él me atiende los autos desde el primero que tuve”, comentó ella luego, con ternura. “Es una persona muy buena y muy honesta. Me alegra poder compartir este momento con él también”, agregó.
Tradición familiar
Dolores guarda una relación afectiva con el diario que va más allá del premio. “Hace muchos años que compro LA GACETA. Mi papá también lo compraba todos los días, y cuando él falleció seguí yo. Siempre participé de los Números de Oro”, remarcó.
Y como si el destino hubiera estado alineado desde antes, recordó otro golpe de suerte reciente: “Hace unos meses me gané $160.000 de GMKT con otra tarjetita. Y en ese momento les dije a las chicas del diario: ‘Ahora sólo falta el auto’. Finalmente se dio. Por eso les digo a todos que sigan participando, porque las cosas llegan”.
Entre los abrazos, sus compañeras se acercaron para hablar de ella: “Dolores es una compañera muy generosa y súper responsable. Es la voz de la experiencia. Se lo merece totalmente”, dijo Bárbara.
“Es un ejemplo- contó Aixa-. Trabaja ocho horas todos los días y después va al gimnasio. Tiene muchísima energía, es admirable”. Ambas jóvenes, hubiesen deseado que su jefe estuviese allí en ese momento porque la alegría había sido infinita para él, ya que según revelaron, la considera parte fundamental de todo su equipo de trabajo.
La escena era pura emoción. Los aplausos, el cariño, y Dolores, ya imaginándose de pie junto al Onix blanco reluciente, que resumirá una vida de constancia y optimismo.
Las cosas buenas llegan
Cuando las cámaras estaban a punto de apagarse y la agitación empezó a calmarse, Dolores miró alrededor, como si quisiera retener el instante.
“Más allá del premio, estoy muy agradecida. Lo comparto con mi familia, con mis compañeros y con todos los que me rodean. Tengo cuatro hermanos, una de ellas vive en Perú”, comentó la jubilada, que anheló poder compartir el video con ella para darle la buena nueva.
“A todos les mando un beso enorme. Y a quienes siguen participando, les digo que no pierdan la fe, porque las cosas buenas también llegan”, cerró.
En la historia de esta jubilada no parece haber habido sólo suerte, sino también perseverancia, afecto y alegría de vivir.
La contadora que nunca dejó de trabajar ni de comprar su diario cada mañana se convirtió en la protagonista de un día inolvidable. Y mientras el sol seguía brillando sobre Yerba Buena, el nuevo Chevrolet Onix aguarda por su dueña, como símbolo de que los sueños, a veces, sí se cumplen.
Un marco distinto: el lugar donde se imprimen las noticias
Por semanas un flamante Chevrolet Onix 0 km se exhibió en la planta impresora de LA GACETA, de Avenida Siria al 2000, y fue allí donde ayer cerca del mediodía se conoció a la afortunada ganadora.
A pesar del intenso sol, una decena de lectores llegaron hasta el lugar para oficiar como testigos del sorteo que esta vez no tuvo como sede el piso de LG Play, sino edificio donde se da vida al diario papel de la empresa.
Quienes no pudieron llegar hasta esa zona, de todas formas contaron con la transmisión en directo a través de todas las plataformas de LA GACETA para que nadie se pierdiera la emoción de conocer la nueva historia protagonista de un deseo cumplido.
El vehículo entregado es la nueva versión del Onix, económico, práctico y ágil, ideal para la ciudad. Tiene toda la conectividad de Chevrolet: Wi-Fi, GPS, CarPlay, Android Auto inalámbrico y comandos en el volante.
Las ilusiones se reinician con una nueva edición
Los Números de Oro ya empezaron una nueva edición que irá de septiembre a marzo de 2026, con un pozo inicial de $3.000.000. Como siempre, si la tarjeta tiene el sello de “Usuario Tarjeta Sol”, el monto se duplica y puede llegar hasta los $6.000.000.
De hecho en la última semana del popular entretenimiento de LA GACETA, cuatro tucumanos se convirtieron en ganadores de un pozo acumulado de $8.100.000. Cada uno de ellos se llevó $2.025.000. Además, una afortunada lectora, por ser usuaria de Tarjeta Sol, duplicó su premio y sumó $2.025.000 más, alcanzando un total de $4.050.000.
¿Quiénes ganan? Aquellos que completen los 15 números de una de las grillas de su tarjeta. De ser así, deberán presentarse en calle Mendoza 654 antes de las 18 de cada miércoles.
Por dudas o consultas los lectores pueden contactarse al 4842200 o por WhatsApp al 381 4081916. LA GACETA no te solicitará una suma de dinero para entregarte un premio.
Con cada tarjeta no sólo se reparten premios, sino también historias de vida, esperanza y comunidad. Ya son cientos los tucumanos que tuvieron su golpe de suerte y la alegría inmensa de quedarse con el pozo, con el que pueden concretar nuevos planes para mejorar su vida o cumplir algún sueño. La nueva edición ya está en marcha y promete seguir transformando ilusiones en realidades. ¿Quiénes serán los próximos afortunados?