¡Hay una ganadora de Números de Oro!

¡La suerte llegó a Tucumán! Esta semana, Números de Oro, el clásico entretenimiento de LA GACETA, tuvo finalmente una ganadora, que se alzó con el pozo acumulado de $9.000.000. La emoción no para, y la comunidad sigue creciendo con cada edición.
Con este premio, se cierra un ciclo de varias semanas sin ganadores, lo que había generado gran expectativa entre los lectores. Ahora, una nueva etapa comienza con un pozo renovado de $3.000.000, listo para que otro afortunado o afortunada lo gane.
Participar es muy fácil
Cada viernes, los lectores reciben una nueva tarjeta junto con el diario. Quienes logren acertar la combinación ganadora se llevan el pozo completo. Y hay una oportunidad aún mayor: si la tarjeta ganadora tiene el sello de "Usuario Tarjeta Sol", el premio se duplica automáticamente, alcanzando los $6.000.000 esta semana.
Los titulares de Tarjeta Sol pueden retirar sus tarjetas selladas todos los lunes, de 17.30 a 20.30, en la sede de La Rioja 265.
Más chances de ganar
Además del pozo principal, sigue vigente la propuesta de los Números de la Suerte, que entregan órdenes de compra por $200.000 para usar en comercios locales como Zeramiko, Castillo, Hiper Colchonerías Yubrin y Sportsman.
Para conocer a los ganadores, seguir los sorteos en vivo y enterarte de todas las novedades, seguí las redes oficiales de Números de Oro en Facebook e Instagram.