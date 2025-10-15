Secciones
Números de Oro

¡Hay ganadora del auto 0 km de los Números de Oro de LA GACETA!

Entre 800.000 tarjetas participantes, una vecina de San Miguel de Tucumán se quedó con el Chevrolet Onix.

Hace 2 Hs

La mañana estuvo cargada de expectativa y emoción durante el sorteo del auto 0 km de los Números de Oro de LA GACETA, que tuvo lugar este miércoles. A las 11.20 se llevó adelante el esperado acto que tuvo como protagonista al flamante Chevrolet Onix, nuevo modelo, que se entregará a la persona ganadora.

Fueron cerca de 800.000 tarjetas las que participaron del juego entre marzo y septiembre. Cada una debía estar correctamente jugada, con todos los datos completos y perteneciente a una persona mayor de 18 años para poder acceder al gran premio.

En medio de un clima festivo y bajo un sol intenso, comenzó el momento más esperado: las tarjetas fueron revolvidas y una de ellas fue seleccionada por el equipo presente. Tras la verificación de datos por parte del escribano, se confirmó que la afortunada es una mujer residente en San Miguel de Tucumán, más precisamente en la calle Santa Fe. 

Su nombre, que comienza con una letra que no fue revelada y cuyo apellido termina con “o”, se mantiene en reserva para preservar el suspenso hasta el momento de la entrega.

El equipo de LA GACETA emprendió el viaje para sorprender a la ganadora en su domicilio y conocer de cerca la historia de quien se subirá al 0 km Chevrolet Onix.

¡Hay ganadora del auto 0 km de los Números de Oro de LA GACETA!
Esta nota es de acceso libre.
Temas San Miguel de TucumánNúmeros de Oro de LA GACETAArgentina
