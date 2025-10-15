Así fue la increíble aventura para llegar hasta Dolores, la ganadora del auto 0 km de los Números de Oro de LA GACETA

La historia de esta travesía comenzó como una búsqueda del tesoro en pleno mediodía. Con una dirección escrita en un cupón y la emoción a flor de piel, el equipo de LA GACETA emprendió el recorrido tras el sorteo y la verificación de datos por parte del escribano. Se confirmó que la afortunada era una mujer residente en San Miguel de Tucumán, más precisamente en la calle Santa Fe al 1.800. Así, bajo un sol que ya pegaba fuerte, los periodistas de nuestro diario fueron puerta por puerta preguntando por Dolores Castillo, la misteriosa ganadora del Chevrolet Onix 0 km de los Números de Oro.