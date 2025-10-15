Secciones
Tras los dichos de Donald Trump, el dólar oficial aumentó $20 y superó los $1.400 en el BNA

Tras los dichos de Donald Trump, el dólar oficial aumentó $20 y superó los $1.400 en el BNA
Hace 1 Hs

Las recientes declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respecto al respaldo a Argentina y a las elecciones, continúan generando repercusiones en el mercado cambiario local. Este miércoles, el dólar oficial público cerró con un incremento de $20, ubicándose en $1.405 para la venta en el Banco Nación (BNA).

Durante la jornada, la cotización osciló entre $1.395 y $1.415. Por su parte, el Banco Central (BCRA) reportó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.408,02 para la venta, lo que representa un aumento de $15,61, y $1.354,61 para la compra.

Morgan Stanley anticipa un salto del dólar tras las elecciones: los tres escenarios que evalúa

Morgan Stanley anticipa un salto del dólar tras las elecciones: los tres escenarios que evalúa

En el segmento mayorista, la divisa cerró a $1.380, con un alza de $20, acompañada de un volumen significativo de operaciones por U$S850,9 millones en el mercado de contado. 

Pasadas las 13, el secretario del Tesoro de EEUU, Scott Bessent, confirmó que la institución compró pesos en el mercado abierto argentino durante la mañana, un movimiento que llevó al dólar mayorista a operar por debajo del cierre previo, en torno a $1.360.

Javier Milei, en la víspera del encuentro con Donald Trump: “Nos van a salir dólares por las orejas”

Javier Milei, en la víspera del encuentro con Donald Trump: “Nos van a salir dólares por las orejas”

Por último, la cotización del dólar "blue" registró un avance de $30, cerrando en $1.450 para la venta, luego de alcanzar un máximo intradiario de $1.465.

