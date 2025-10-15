Secciones
Mundo

Cuánto gana un fontanero en España en 2025: el sueldo real contado por un profesional del sector

“Hay que perder el miedo a los oficios. Si eres bueno y responsable, puedes vivir muy bien de esto”, concluye.

Cuánto gana un fontanero en España en 2025: el sueldo real contado por un profesional del sector
Hace 1 Hs

El debate sobre los salarios en los oficios tradicionales sigue en auge en España, especialmente en sectores esenciales como la fontanería, donde la falta de relevo generacional preocupa. Sin embargo, hay quienes demuestran que este trabajo puede ser no solo estable, sino también rentable. Es el caso de Santi Villafruela, un fontanero autónomo de 37 años que lleva más de dos décadas en el sector y ha decidido hablar con total transparencia sobre su experiencia y sus ingresos.

En una entrevista con NoticiasTrabajo, Santi explicó que comenzó en la profesión con apenas 14 años, ayudando a su primo, y que tras varios empleos como asalariado decidió dar el salto al autoempleo, una decisión que cambió su situación económica por completo. “De empezar cobrando 1.200 euros al mes, pasé a tener un sueldo digno para vivir, viajar y permitirme mis caprichos. Ahora se me quedan unos 4.000 euros limpios al mes”, asegura.

 Cuánto gana un fontanero autónomo

Villafruela reconoce que su nivel de ingresos es fruto de largas jornadas de trabajo y gran esfuerzo físico, y que no todos los profesionales alcanzan cifras similares. “El sueldo no da con el trabajo que haces, sobre todo físicamente. Estás todo el día de rodillas, con las manos reventadas, cargando peso y con dolor de espalda”, explica.

A su juicio, un buen fontanero debería ganar al menos 3.000 euros al mes, dado el nivel de exigencia y responsabilidad que implica el oficio.

Diferencias entre autónomo y asalariado

El fontanero señala que la gran brecha salarial dentro del sector está entre los que trabajan por cuenta propia y los asalariados. “Un fontanero que trabaja en una empresa no va a cobrar más de 1.800 euros al mes, salvo que sea encargado o lleve toda la obra”, comenta.

Por eso, anima a los jóvenes que consideren esta profesión a aprender primero como empleados y, cuando adquieran experiencia, apostar por trabajar como autónomos. “Si empezara de nuevo, aprendería todo lo posible y, el día de mañana, volaría solo”, afirma convencido.

Un oficio con futuro si se valora el esfuerzo

El testimonio de Santi refleja una realidad cada vez más frecuente: oficios esenciales como la fontanería, la carpintería o la electricidad siguen ofreciendo oportunidades económicas sólidas para quienes deciden emprender y trabajar con profesionalidad. “Hay que perder el miedo a los oficios. Si eres bueno y responsable, puedes vivir muy bien de esto”, concluye.

Temas España
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Descubre el encantador pueblo de La Rioja que conquista con su historia, vino y vistas al río Ebro

Descubre el encantador pueblo de La Rioja que conquista con su historia, vino y vistas al río Ebro

España: proponen reducir la jornada laboral a 35 horas semanales sin pérdida salarial

España: proponen reducir la jornada laboral a 35 horas semanales sin pérdida salarial

Mercadona lanza nuevas ofertas de empleo fijo en almacenes con sueldos de hasta 43.785 euros y plus de nocturnidad

Mercadona lanza nuevas ofertas de empleo fijo en almacenes con sueldos de hasta 43.785 euros y plus de nocturnidad

Fin de etapa en La Voz Kids: Juanra Bonet se despide del programa y El Monaguillo será su sustituto

Fin de etapa en La Voz Kids: Juanra Bonet se despide del programa y El Monaguillo será su sustituto

El glamping que no puedes perderte en Córdoba: lujo, naturaleza y descanso en pleno pinar andaluz

El glamping que no puedes perderte en Córdoba: lujo, naturaleza y descanso en pleno pinar andaluz

Lo más popular
Trump condicionó la ayuda a que haya apoyo para Milei y el mercado reaccionó
1

Trump condicionó la ayuda a que haya apoyo para Milei y el mercado reaccionó

Los vecinos de El Corte llevan más de 10 días sin agua
2

Los vecinos de El Corte llevan más de 10 días sin agua

Trenes urbanos, elevados, un subte y un funicular eléctrico: nada se hizo
3

Trenes urbanos, elevados, un subte y un funicular eléctrico: nada se hizo

El tiempo en Tucumán: anuncian el día más cálido de la semana antes del regreso de las lluvias
4

El tiempo en Tucumán: anuncian el día más cálido de la semana antes del regreso de las lluvias

Indignación de vecinos de Barrio Sur por el caos que generó una broma
5

Indignación de vecinos de Barrio Sur por el caos que generó una broma

Milei estará en Tucumán para apoyar al candidato Pelli: todo sobre su visita
6

Milei estará en Tucumán para apoyar al candidato Pelli: todo sobre su visita

Más Noticias
Irene Rosales tiene novio: las imágenes que confirman su relación con un empresario sevillano, un mes después de separarse de Kiko Rivera

Irene Rosales tiene novio: las imágenes que confirman su relación con un empresario sevillano, un mes después de separarse de Kiko Rivera

Pablo Laurta habló sobre el doble femicidio de Córdoba: su escalofriante frase

Pablo Laurta habló sobre el doble femicidio de Córdoba: su escalofriante frase

El tiempo en Tucumán: anuncian el día más cálido de la semana antes del regreso de las lluvias

El tiempo en Tucumán: anuncian el día más cálido de la semana antes del regreso de las lluvias

Trump condicionó la ayuda a que haya apoyo para Milei y el mercado reaccionó

Trump condicionó la ayuda a que haya apoyo para Milei y el mercado reaccionó

¿Cómo llegan los frentes electorales al domingo 26?

¿Cómo llegan los frentes electorales al domingo 26?

Los vecinos de El Corte llevan más de 10 días sin agua

Los vecinos de El Corte llevan más de 10 días sin agua

Hamas aprovecha la tregua y recupera terreno en Gaza

Hamas aprovecha la tregua y recupera terreno en Gaza

Indignación de vecinos de Barrio Sur por el caos que generó una broma

Indignación de vecinos de Barrio Sur por el caos que generó una broma

Comentarios