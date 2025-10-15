Cuánto gana un fontanero en España en 2025: el sueldo real contado por un profesional del sector

El debate sobre los salarios en los oficios tradicionales sigue en auge en España, especialmente en sectores esenciales como la fontanería, donde la falta de relevo generacional preocupa. Sin embargo, hay quienes demuestran que este trabajo puede ser no solo estable, sino también rentable. Es el caso de Santi Villafruela, un fontanero autónomo de 37 años que lleva más de dos décadas en el sector y ha decidido hablar con total transparencia sobre su experiencia y sus ingresos.