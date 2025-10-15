Cuánto gana un fontanero en España en 2025: el sueldo real contado por un profesional del sector

El debate sobre los salarios en los oficios tradicionales sigue en auge en España, especialmente en sectores esenciales como la fontanería, donde la falta de relevo generacional preocupa. Sin embargo, hay quienes demuestran que este trabajo puede ser no solo estable, sino también rentable. Es el caso de Santi Villafruela, un fontanero autónomo de 37 años que lleva más de dos décadas en el sector y ha decidido hablar con total transparencia sobre su experiencia y sus ingresos.
En una entrevista con NoticiasTrabajo, Santi explicó que comenzó en la profesión con apenas 14 años, ayudando a su primo, y que tras varios empleos como asalariado decidió dar el salto al autoempleo, una decisión que cambió su situación económica por completo. “De empezar cobrando 1.200 euros al mes, pasé a tener un sueldo digno para vivir, viajar y permitirme mis caprichos. Ahora se me quedan unos 4.000 euros limpios al mes”, asegura.
Cuánto gana un fontanero autónomo
Villafruela reconoce que su nivel de ingresos es fruto de largas jornadas de trabajo y gran esfuerzo físico, y que no todos los profesionales alcanzan cifras similares. “El sueldo no da con el trabajo que haces, sobre todo físicamente. Estás todo el día de rodillas, con las manos reventadas, cargando peso y con dolor de espalda”, explica.
A su juicio, un buen fontanero debería ganar al menos 3.000 euros al mes, dado el nivel de exigencia y responsabilidad que implica el oficio.
Diferencias entre autónomo y asalariado
El fontanero señala que la gran brecha salarial dentro del sector está entre los que trabajan por cuenta propia y los asalariados. “Un fontanero que trabaja en una empresa no va a cobrar más de 1.800 euros al mes, salvo que sea encargado o lleve toda la obra”, comenta.
Por eso, anima a los jóvenes que consideren esta profesión a aprender primero como empleados y, cuando adquieran experiencia, apostar por trabajar como autónomos. “Si empezara de nuevo, aprendería todo lo posible y, el día de mañana, volaría solo”, afirma convencido.
Un oficio con futuro si se valora el esfuerzo
El testimonio de Santi refleja una realidad cada vez más frecuente: oficios esenciales como la fontanería, la carpintería o la electricidad siguen ofreciendo oportunidades económicas sólidas para quienes deciden emprender y trabajar con profesionalidad. “Hay que perder el miedo a los oficios. Si eres bueno y responsable, puedes vivir muy bien de esto”, concluye.