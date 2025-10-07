El limón, líder exportador: crecieron las ventas al exterior

Impulsado por la producción tucumana, principal provincia citrícola del país, la fruta fresca y el jugo de limón han liderado las exportaciones de cítricos en lo que va 2025.
Según informó la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca nacional, las exportaciones citrícolas (dulces y agrios) alcanzaron unas 366.00 toneladas por un valor de U$S408 millones en los ocho meses del año, lo que significó un crecimiento interanual del 27% en monto y 21% en el volumen con respecto a 2024. Solo el limón fresco generó ingresos por U$S140 millones, con un alza del 43%; mientras que el jugo exportado superó los U$S87 millones, un incremento de un 14% respecto del mismo período del periodo pasado.
A la vez, el jugo de naranja y la naranja fresca tuvieron ventas externas de U$S32 millones para el jugo y de U$S24 millones para la naranja, con crecimiento del 97% y del 64% respectivamente. Además, Argentina es el 15° productor de naranjas frescas y el 18° de mandarinas.
Aceites esenciales
En el complejo citrícola también se destacaron los aceites esenciales, que tienen la particularidad que se trata de uno de los productos que Argentina exporta con el mayor valor por tonelada, remarcó el organismo nacional en un comunicado. Así, el aceite esencial de limón se comercializó en estos ocho meses en U$S23.320 por tonelada (U$S/tn), el aceite esencial de otros cítricos por U$S26.857/tn y el aceite esencial de naranja U$S15.630/tn. Se trata de insumos utilizados en la industria de alimentos, entre ellos, para la elaboración de bebidas y en la industria cosmética.
“Estos resultados muestran el esfuerzo de productores, industriales y exportadores citrícolas, junto con medidas que la actual gestión ha promovido para fortalecer el desarrollo exportador. Entre ellas, se encuentra la apertura de los mercados de Ecuador para cítricos agrios y dulces y de limones para Chile. Sobre las regulaciones, se avanzó en la simplificación normativa para incentivar la producción”, señaló Agricultura.