El limón, líder exportador: crecieron las ventas al exterior

Aceites esenciales

En el complejo citrícola también se destacaron los aceites esenciales, que tienen la particularidad que se trata de uno de los productos que Argentina exporta con el mayor valor por tonelada, remarcó el organismo nacional en un comunicado. Así, el aceite esencial de limón se comercializó en estos ocho meses en U$S23.320 por tonelada (U$S/tn), el aceite esencial de otros cítricos por U$S26.857/tn y el aceite esencial de naranja U$S15.630/tn. Se trata de insumos utilizados en la industria de alimentos, entre ellos, para la elaboración de bebidas y en la industria cosmética.