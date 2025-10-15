Uno de los participantes más queridos de Mundos Opuestos abandonó el reality tras dramático diagnóstico

Durante la competencia por equipos en "Mundos Opuestos", Mike Milfort sufrió una dolorosa lesión en uno de sus hombros. La situación llegó a tal punto que el influencer haitiano rompió en llanto y tuvo que abandonar la prueba para ser revisado por el equipo médico.
Mike regresó con un cabestrillo al lado del Pasado, en donde expresó sus profundas disculpas por haber desilusionado al equipo, aunque los integrantes de Fénix le dijeron que no se preocupara, que primero estaba su salud.
Tras unas horas, se supo lo que tenía Mike en el hombro, lo que lo llevó a abandonar el encierro para siempre. Así lo comunicó el conductor del programa, Sergio Lagos: "Como ya lo saben, lo vivimos en la última competencia por equipos, tuvo, no una lesión nueva, sino que aumentó una lesión que ya traía".
"Finalmente, el resultado del diagnóstico médico es muy claro, es dramático, es resolutivo. Tienes una luxación compleja que requiere un tratamiento especial, u tratamiento que incluye cirugía. Y como la lesión no es simple, va a requerir de toda tu energía en la recuperación. Por lo mismo, la prescripción es que debes abandonar la competencia. Las labores en 'Mundos Opuestos', la competencia, lo arduo del juego, no se condice con tu situación médica actual y es urgente que comiences tu proceso de recuperación", detalló el comunicador.
"Yo me voy bastante conforme, porque tuve una oportunidad de compartir con todo. La verdad estoy muy feliz, conocí gente maravillosa, conocí gente que yo tuve una primera impresión no tan grata de esas personas y después compartí con ellos. Son buena gente, gente con sueño y, de verdad, me llevo una buena experiencia de acá", dijo el participantes.