Uno de los participantes más queridos de Mundos Opuestos abandonó el reality tras dramático diagnóstico

"Finalmente, el resultado del diagnóstico médico es muy claro, es dramático, es resolutivo. Tienes una luxación compleja que requiere un tratamiento especial, u tratamiento que incluye cirugía. Y como la lesión no es simple, va a requerir de toda tu energía en la recuperación. Por lo mismo, la prescripción es que debes abandonar la competencia. Las labores en 'Mundos Opuestos', la competencia, lo arduo del juego, no se condice con tu situación médica actual y es urgente que comiences tu proceso de recuperación", detalló el comunicador.