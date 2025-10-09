Cambios en el rating: Mundos Opuestos se recuperó y Fiebre de Baile sufrió una fuerta caída

El espacio de Canal 13 alcanzó 554.000 espectadores y 1,3 millones de contactos, consolidándose como el quinto programa más visto del día, según datos de Kantar Ibope Media. Por su parte, el concurso de baile descendió hasta el noveno puesto, con un promedio de 492.000 espectadores y 1,4 millones de contactos.