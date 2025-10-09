Cambios en el rating: Mundos Opuestos se recuperó y Fiebre de Baile sufrió una fuerta caída

La noche del miércoles registró importantes cambios en el ranking de sintonía en la televisión chilena. El reality Mundos Opuestos logró imponerse frente a Fiebre de Baile, el programa conducido por Diana Bolocco.
El espacio de Canal 13 alcanzó 554.000 espectadores y 1,3 millones de contactos, consolidándose como el quinto programa más visto del día, según datos de Kantar Ibope Media. Por su parte, el concurso de baile descendió hasta el noveno puesto, con un promedio de 492.000 espectadores y 1,4 millones de contactos.
El programa más visto de la jornada fue el Mundial SUB-20, Japón vs Francia, que reunió a 771.000 espectadores y 2,5 millones de contactos. En segundo lugar se ubicó CHV Noticias Central, con 688.000 espectadores y 1,3 millones de contactos.
Otros espacios destacados de la noche fueron Reunión de Superados, de Mega, con 682.000 espectadores y 1,1 millones de contactos, y Aguas de Oro, que sumó 573.000 espectadores y 1,2 millones de contactos.