La chilena Paloma Mami estaría de novia con una reconocida figura internacional

Paloma Mami, una de las máximas referentes de la escena urbana, habría encontrado el amor nuevamente tras su compleja relación con el cantante urbano Roa.

Hace 2 Hs

Un intenso rumor de romance envuelve a Paloma Mami y a Rauw Alejandro, quien se encuentra en Chile para una serie de conciertos en el Movistar Arena. Los fanáticos encendieron la alarma en redes sociales tras detectar que el cantante puertorriqueño había llegado al país días antes de sus presentaciones y había sido visto con la artista chilena en el Cajón del Maipo. 

Las especulaciones se reforzaron cuando el periodista Pablo Candia afirmó que Paloma "está enamoradísima" de Rauw, destacando que el músico ha visitado Chile en varias ocasiones. Candia anticipó que este amor en secreto que mantienen podría ser finalmente revelado durante la gira de Alejandro. Dicha revelación podría ocurrir este mismo 15 de octubre, cuando el cantante urbano ofrezca el último de sus tres shows en el recinto del Parque O’Higgins.

¿Quién es Rauw Alejandro?

Rauw Alejandro, cuyo nombre real es Raúl Alejandro Ocasio, tiene 32 años y una carrera musical que comenzó a mediados de la década pasada.

Sus canciones acumulan millones de reproducciones en plataformas digitales, y en Spotify es el artista número 54 más escuchado del mundo. Previamente estuvo emparejado con la española Rosalía.

