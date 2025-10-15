La chilena Paloma Mami estaría de novia con una reconocida figura internacional

Un intenso rumor de romance envuelve a Paloma Mami y a Rauw Alejandro, quien se encuentra en Chile para una serie de conciertos en el Movistar Arena. Los fanáticos encendieron la alarma en redes sociales tras detectar que el cantante puertorriqueño había llegado al país días antes de sus presentaciones y había sido visto con la artista chilena en el Cajón del Maipo.