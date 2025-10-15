Secciones
Jaldo, sobre el acuerdo con EEUU: "El Gobierno nacional tiene que ser muy claro en qué concepto vienen los préstamos"

El gobernador, en uso de licencia, afirmó que "todavía hay muchas versiones de la reunión". "Cada uno de los funcionarios nacionales va haciendo declaraciones y por ahí no todas coinciden", dijo.

Hace 1 Hs

El gobernador en uso de licencia de Tucumán, Osvaldo Jaldo, se refirió este miércoles a la reciente reunión entre Javier Milei y el presidente estadounidense, Donald Trump, celebrada en Washington, y sostuvo que cualquier eventual apoyo financiero a la Argentina debe darse con transparencia y claridad hacia la ciudadanía.

“Todavía tenemos muchas versiones de esa reunión. Cada uno de los funcionarios nacionales va haciendo declaraciones y por ahí no todas coinciden. El presidente de los Estados Unidos hizo referencia, no sé si como condicionamiento o no, pero hizo referencia a un proceso electoral”, expresó Jaldo ante la prensa, al ser consultado sobre el posible condicionamiento del respaldo financiero al resultado de las elecciones nacionales del 26 de octubre.

En ese marco, el mandatario tucumano advirtió que todo tipo de asistencia internacional debe ser informada con precisión. “Yo quiero lo mejor para mi patria argentina. Si al gobierno nacional le va bien, nos irá bien a todos los argentinos, donde estamos incluidos los tucumanos. Pero el Gobierno nacional tiene que ser muy claro en qué concepto vienen los préstamos a la República Argentina”, señaló.

Asimismo, remarcó que la población debe conocer los términos de los acuerdos que eventualmente se suscriban. “Los tucumanos y los argentinos queremos saber cómo y de qué manera se instrumenta cada crédito, si es que son créditos, y de qué manera los vamos a pagar, porque esto significa endeudamiento para el país. Y cuando se endeuda la Argentina, se endeuda cada uno de los argentinos”, puntualizó.

Jaldo sostuvo que un eventual respaldo económico por parte de Estados Unidos podría ser positivo, siempre que esté orientado a resolver los problemas concretos del país. “Todo lo que se pueda hacer para mejorar la calidad de vida de los argentinos, todo lo que podamos hacer para mejorar la macroeconomía y que empiece a derramar soluciones concretas a lo que vivimos en esta querida patria argentina, no hay duda que desde el lugar que estemos vamos a apoyar”, afirmó.

Visita presidencial a Tucumán

Por otro lado, Jaldo se refirió a la visita que Javier Milei realizará este sábado a Tucumán, en el marco de su campaña electoral. Al respecto, recordó los operativos de seguridad desplegados en anteriores visitas a la provincia por parte de funcionarios nacionales, como la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el ministro del Interior, Lisandro Catalán.

“Como han venido, se fueron. Le hemos dado toda la seguridad que nos han solicitado porque la seguridad de las autoridades nacionales está a cargo de la Casa Militar y de la Policía Federal”, indicó.

Por último, aseguró que el Gobierno provincial está dispuesto a colaborar con las fuerzas federales para garantizar la seguridad presidencial. “Estamos predispuestos a que si nos piden colaboración para la seguridad del Presidente, no hay duda que no solo lo vamos a hacer, sino que además tenemos la obligación y la responsabilidad de cuidar a nuestro Presidente, sea quien sea el Presidente”, concluyó.

