Jaldo, sobre el acuerdo con EEUU: "El Gobierno nacional tiene que ser muy claro en qué concepto vienen los préstamos"

Jaldo sostuvo que un eventual respaldo económico por parte de Estados Unidos podría ser positivo, siempre que esté orientado a resolver los problemas concretos del país. “Todo lo que se pueda hacer para mejorar la calidad de vida de los argentinos, todo lo que podamos hacer para mejorar la macroeconomía y que empiece a derramar soluciones concretas a lo que vivimos en esta querida patria argentina, no hay duda que desde el lugar que estemos vamos a apoyar”, afirmó.