Murió Dangelo, emblema del hip-hop tras una larga lucha contra el cáncer: cinco canciones para recordarlo

Michael Eugene White Archer, conocido artísticamente como D’Angelo, falleció ayer a los 51 años tras una larga lucha contra el cáncer, según confirmaron su familia y medios como The New York Times y Variety. Desde su debut con Brown Sugar (1995), se consolidó como uno de los pilares del neo soul, un movimiento que mezcló el groove de Marvin Gaye, la sensibilidad de Curtis Mayfield y la cadencia del hip hop. Su estilo único y su voz profunda lo convirtieron en un referente que marcó toda una generación de músicos.
El éxito de su segundo disco, Voodoo (2000), lo elevó a la categoría de leyenda viva, y su esperado regreso con Black Messiah (2014) reafirmó su compromiso con el arte como medio de expresión política y emocional. Durante más de tres décadas, D’Angelo no solo se destacó como cantante prodigioso, sino también como productor meticuloso, multiinstrumentista talentoso y artista que prefirió el silencio antes que ceder a la complacencia. Su legado sigue resonando en la música y en quienes valoran la creatividad auténtica.
Cinco canciones que definieron la carrera de D'angelo, según Indie Hoy
"Brown Sugar" (1995)
"Brown Sugar" fue la canción que presentó a D’Angelo al mundo y dio nombre a su primer álbum. Mezcla soul clásico, jazz y ritmos de hip hop, con letras que combinan sensualidad y metáfora de manera magistral. Este tema consolidó al artista como heredero natural de Stevie Wonder y Prince.
"Lady" (1996)
Compuesta junto a Raphael Saadiq, "Lady" reforzó el éxito comercial de D’Angelo. Con un ritmo suave y un bajo melódico, la canción se convirtió en un himno del R&B de los 90, alcanzando el primer puesto en las listas de Billboard Hot R&B Singles.
"Untitled (How Does It Feel)" (2000)
"Untitled (How Does It Feel)" marcó el punto culminante del álbum Voodoo y se destacó por uno de los videos más icónicos de la era MTV. Inspirada en la estética de Prince y grabada en una sola toma, la canción llevó el soul sensual a su máxima expresión. Su interpretación convirtió a D’Angelo en un símbolo cultural y, al mismo tiempo, dio inicio a su retiro de los escenarios.
"The Root" (2000)
También incluido en Voodoo, "The Root" es una colaboración con Questlove y Charlie Hunter que reveló el lado más experimental del músico. Su estructura casi psicodélica y letra introspectiva reflejan su lucha interna con la fama, el amor y la espiritualidad. La canción evidencia su virtuosismo y la fusión única de soul, funk y jazz que definió su sonido.
"Really Love" (2014)
Catorce años después de Voodoo, D’Angelo regresó con Black Messiah, un disco centrado en la identidad y la redención. "Really Love" se convirtió en su carta de presentación: una balada luminosa, con guitarras flamencas y arreglos de cuerdas. Ganadora del Grammy a Mejor Canción de R&B, demostró que su creatividad y potencia artística seguían intactas.