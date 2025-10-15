Murió Dangelo, emblema del hip-hop tras una larga lucha contra el cáncer: cinco canciones para recordarlo

Michael Eugene White Archer, conocido artísticamente como D’Angelo, falleció ayer a los 51 años tras una larga lucha contra el cáncer, según confirmaron su familia y medios como The New York Times y Variety. Desde su debut con Brown Sugar (1995), se consolidó como uno de los pilares del neo soul, un movimiento que mezcló el groove de Marvin Gaye, la sensibilidad de Curtis Mayfield y la cadencia del hip hop. Su estilo único y su voz profunda lo convirtieron en un referente que marcó toda una generación de músicos.