Secciones
CulturaMúsica

Murió Dangelo, emblema del hip-hop tras una larga lucha contra el cáncer: cinco canciones para recordarlo

Su estilo único y su voz profunda lo convirtieron en un referente que marcó toda una generación de músicos.

Murió Dangelo, emblema del hip-hop tras una larga lucha contra el cáncer: cinco canciones para recordarlo
Hace 2 Hs

Michael Eugene White Archer, conocido artísticamente como D’Angelo, falleció ayer a los 51 años tras una larga lucha contra el cáncer, según confirmaron su familia y medios como The New York Times y Variety. Desde su debut con Brown Sugar (1995), se consolidó como uno de los pilares del neo soul, un movimiento que mezcló el groove de Marvin Gaye, la sensibilidad de Curtis Mayfield y la cadencia del hip hop. Su estilo único y su voz profunda lo convirtieron en un referente que marcó toda una generación de músicos.

Dillom lanza un libro inspirado en Por cesárea: una edición limitada que combina música, arte y autobiografía

Dillom lanza un libro inspirado en Por cesárea: una edición limitada que combina música, arte y autobiografía

El éxito de su segundo disco, Voodoo (2000), lo elevó a la categoría de leyenda viva, y su esperado regreso con Black Messiah (2014) reafirmó su compromiso con el arte como medio de expresión política y emocional. Durante más de tres décadas, D’Angelo no solo se destacó como cantante prodigioso, sino también como productor meticuloso, multiinstrumentista talentoso y artista que prefirió el silencio antes que ceder a la complacencia. Su legado sigue resonando en la música y en quienes valoran la creatividad auténtica.

Cinco canciones que definieron la carrera de D'angelo, según Indie Hoy

"Brown Sugar" (1995)

"Brown Sugar" fue la canción que presentó a D’Angelo al mundo y dio nombre a su primer álbum. Mezcla soul clásico, jazz y ritmos de hip hop, con letras que combinan sensualidad y metáfora de manera magistral. Este tema consolidó al artista como heredero natural de Stevie Wonder y Prince.

"Lady" (1996)

Compuesta junto a Raphael Saadiq, "Lady" reforzó el éxito comercial de D’Angelo. Con un ritmo suave y un bajo melódico, la canción se convirtió en un himno del R&B de los 90, alcanzando el primer puesto en las listas de Billboard Hot R&B Singles.

"Untitled (How Does It Feel)" (2000)

"Untitled (How Does It Feel)" marcó el punto culminante del álbum Voodoo y se destacó por uno de los videos más icónicos de la era MTV. Inspirada en la estética de Prince y grabada en una sola toma, la canción llevó el soul sensual a su máxima expresión. Su interpretación convirtió a D’Angelo en un símbolo cultural y, al mismo tiempo, dio inicio a su retiro de los escenarios.

"The Root" (2000)

También incluido en Voodoo, "The Root" es una colaboración con Questlove y Charlie Hunter que reveló el lado más experimental del músico. Su estructura casi psicodélica y letra introspectiva reflejan su lucha interna con la fama, el amor y la espiritualidad. La canción evidencia su virtuosismo y la fusión única de soul, funk y jazz que definió su sonido.

"Really Love" (2014)

Catorce años después de Voodoo, D’Angelo regresó con Black Messiah, un disco centrado en la identidad y la redención. "Really Love" se convirtió en su carta de presentación: una balada luminosa, con guitarras flamencas y arreglos de cuerdas. Ganadora del Grammy a Mejor Canción de R&B, demostró que su creatividad y potencia artística seguían intactas.

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
De Argentina al mundo: Trueno lanzó una canción con una gran estrella del rock británico

De Argentina al mundo: Trueno lanzó una canción con una gran estrella del rock británico

¿Qué pasó con la salud de Diane Keaton en los meses previos a su muerte?

¿Qué pasó con la salud de Diane Keaton en los meses previos a su muerte?

Licencia Laboral: ¿cuántos días te corresponden si murió un familiar o fuiste padre?

Licencia Laboral: ¿cuántos días te corresponden si murió un familiar o fuiste padre?

Día Mundial contra la Pena de Muerte: ¿por qué se conmemora hoy, 10 de octubre?

Día Mundial contra la Pena de Muerte: ¿por qué se conmemora hoy, 10 de octubre?

La muerte de Diane Keaton: 10 películas para recordar la vida y el legado de la carismática actriz

La muerte de Diane Keaton: 10 películas para recordar la vida y el legado de la carismática actriz

Lo más popular
Trenes urbanos, elevados, un subte y un funicular eléctrico: nada se hizo
1

Trenes urbanos, elevados, un subte y un funicular eléctrico: nada se hizo

El tiempo en Tucumán: anuncian el día más cálido de la semana antes del regreso de las lluvias
2

El tiempo en Tucumán: anuncian el día más cálido de la semana antes del regreso de las lluvias

Trump condicionó la ayuda a que haya apoyo para Milei y el mercado reaccionó
3

Trump condicionó la ayuda a que haya apoyo para Milei y el mercado reaccionó

Los vecinos de El Corte llevan más de 10 días sin agua
4

Los vecinos de El Corte llevan más de 10 días sin agua

Milei estará en Tucumán para apoyar al candidato Pelli: todo sobre su visita
5

Milei estará en Tucumán para apoyar al candidato Pelli: todo sobre su visita

Indignación de vecinos de Barrio Sur por el caos que generó una broma
6

Indignación de vecinos de Barrio Sur por el caos que generó una broma

Más Noticias
Quién es la periodista argentina piropeada por Donald Trump: ¿qué le dijo?

Quién es la periodista argentina piropeada por Donald Trump: ¿qué le dijo?

Unidos por Tucumán firmó un compromiso para impulsar acciones contra el narcotráfico

Unidos por Tucumán firmó un compromiso para impulsar acciones contra el narcotráfico

Pablo Laurta habló sobre el doble femicidio de Córdoba: su escalofriante frase

Pablo Laurta habló sobre el doble femicidio de Córdoba: su escalofriante frase

Pidieron apoyo de Nación para investigar la muerte del exjefe de Investigaciones: las claves del caso

Pidieron apoyo de Nación para investigar la muerte del exjefe de Investigaciones: las claves del caso

Habrá fin de semana largo de cuatro días: qué feriado adelantó el Gobierno y por qué

Habrá fin de semana largo de cuatro días: qué feriado adelantó el Gobierno y por qué

La pobreza es discapacitante: el argumento de Valentina Bassi que silenció a Cristina Pérez en la mesa de Mirtha Legrand

"La pobreza es discapacitante": el argumento de Valentina Bassi que silenció a Cristina Pérez en la mesa de Mirtha Legrand

Gladys “La Bomba Tucumana” destrozó a Javier Milei en la mesa de Mirtha Legrand: “Me da vergüenza

Gladys “La Bomba Tucumana” destrozó a Javier Milei en la mesa de Mirtha Legrand: “Me da vergüenza"

Cómo conservar las frutillas en la heladera para que duren más tiempo sin estropearse

Cómo conservar las frutillas en la heladera para que duren más tiempo sin estropearse

Comentarios