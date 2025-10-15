Rosalía sorprende desde Polonia: platos típicos, pistas de su nuevo disco y un misterioso rodaje en Varsovia

Rosalía vuelve a dar de qué hablar. Hace apenas unas horas, la artista catalana publicó en su cuenta de Instagram una serie de fotografías de su reciente visita a Varsovia, Polonia, que no han pasado desapercibidas entre sus millones de seguidores. En las imágenes se la ve disfrutando de la gastronomía local -saboreando el tradicional barch (sopa de remolacha) y el filete empanado schabowe-, pero también aparecen detalles que han despertado todo tipo de teorías sobre su próximo trabajo musical.
Entre las instantáneas se observa una cámara grabando en plena calle con la pantalla pixelada y un burro de ropa repleto de vestuario, signos que muchos fans interpretan como la grabación de un nuevo videoclip. Aunque la cantante no ha confirmado el motivo de su estancia en la capital polaca, el misterio en torno a su futuro artístico crece a pasos agigantados.
Un nuevo sonido y una nueva etapa
En una entrevista reciente con la revista Elle, Rosalía ya adelantó que su próximo disco marcará un antes y un después en su carrera. “Este disco no suena en nada como Motomami”, confesó, dejando claro que está dispuesta a romper esquemas una vez más. Aunque no ha anunciado una fecha oficial de lanzamiento, los rumores apuntan a finales de octubre o comienzos de noviembre.
Desde el lanzamiento de Motomami en marzo de 2022 -un éxito que revolucionó la música urbana y consolidó su proyección internacional-, Rosalía ha mantenido un perfil más reservado. Sin embargo, su reciente paso por la Semana de la Moda de París y su misteriosa visita a Polonia confirman que algo grande se está gestando.
Un proceso creativo íntimo y lleno de influencias
En esta nueva etapa, Rosalía ha optado por un enfoque mucho más personal. A diferencia de trabajos anteriores, en los que colaboró con El Guincho, su nuevo disco se está gestando en Mount Washington, Los Ángeles, donde ha estado componiendo y produciendo en solitario.
Inspirada por referentes tan diversos como el cine de Martin Scorsese y Joachim Trier, y por la novela I Love Dick de Chris Kraus, la cantante busca explorar un sonido más espiritual y cinematográfico. Este martes, además, compartió en su cuenta de Substack una partitura titulada Berghain, que combina melodías barrocas con ritmos electrónicos, una muestra de la fusión entre lo clásico y lo contemporáneo que podría definir su próximo álbum.
Misterio en torno al título
Entre los rumores que circulan entre sus seguidores, destacan dos posibles nombres para el nuevo disco: LUX y R4. Aunque la artista no ha confirmado ninguno, muchos apuntan que sus recientes publicaciones, llenas de referencias religiosas y simbología espiritual, podrían anticipar un trabajo más introspectivo y conceptual.
Rosalía, que ha hecho de la reinvención su sello personal, parece dispuesta a sorprender al mundo una vez más. Y si algo ha quedado claro tras su enigmática visita a Varsovia, es que su nueva era musical está a punto de comenzar.