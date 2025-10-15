Rosalía sorprende desde Polonia: platos típicos, pistas de su nuevo disco y un misterioso rodaje en Varsovia

Rosalía vuelve a dar de qué hablar. Hace apenas unas horas, la artista catalana publicó en su cuenta de Instagram una serie de fotografías de su reciente visita a Varsovia, Polonia, que no han pasado desapercibidas entre sus millones de seguidores. En las imágenes se la ve disfrutando de la gastronomía local -saboreando el tradicional barch (sopa de remolacha) y el filete empanado schabowe-, pero también aparecen detalles que han despertado todo tipo de teorías sobre su próximo trabajo musical.