Uruguay a punto de despenalizar la eutanasia, lo que lo convertiría en el primero de América Latina

Está previsto que Uruguay vote hoy la despenalización de la eutanasia, lo que lo convertiría en el primer país de América Latina en legalizar el procedimiento. La Cámara de Diputados ya aprobó el proyecto de ley en agosto, con el apoyo de legisladores de varios partidos políticos. Ahora será considerado por el Senado, donde la coalición de izquierda Frente Amplio, que apoya la iniciativa, tiene mayoría.