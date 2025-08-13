Uruguay le dio media sanción a un proyecto de ley que autoriza la eutanasia

En una sesión que se extendió hasta la madrugada, la Cámara de Diputados de Uruguay dio luz verde a un proyecto de ley que habilita la eutanasia, una medida que, de ser ratificada por el Senado, convertiría al país en el tercero de América Latina en legalizar la muerte asistida, junto con Colombia y Ecuador. La votación en Montevideo finalizó con 64 votos a favor y 29 en contra, superando con holgura el mínimo requerido de 50 de los 99 escaños.