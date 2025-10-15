Hoy se sortea el Chevrolet Onix 0 km de los Números de Oro

Hoy uno de los lectores de LA GACETA se convertirá en el flamante propietario de un Chevrolet Onix 0 km, el premio mayor de los Números de Oro. El tan esperado sorteo se realizará a las 11, en la planta impresora del diario, donde el vehículo está en exposición desde hace semanas.
Así, desde las 10.30, quienes deseen presenciar el momento podrán acercarse a la sede de avenida Siria y vivir en directo la emoción de esta espera que ya termina.
Como en cada oportunidad, el evento será transmitido por las plataformas digitales de LA GACETA, para que nadie se pierda el instante en que la suerte cambie la vida de un lector o lectora.
Cómo es el Okm
El auto, completamente nuevo, conserva intacto el característico “olor a cero kilómetro” con todos sus detalles: caja manual, tablero digital y un equipamiento moderno que desde hoy dejará de estar en exhibición para pasar a manos de quien haya completado correctamente la tarjeta ganadora.
“Es la nueva versión del Onix, muy económico, práctico y ágil, ideal para la ciudad. Tiene toda la conectividad de Chevrolet: Wi-Fi, GPS, CarPlay, Android Auto inalámbrico y comandos en el volante”, contó Cristian un empleado de Gemsa.
Según detalló, se trata de un modelo versátil, pensado tanto para quienes buscan su primer auto como para quienes priorizan tecnología y al estilo deportivo.
Una historia que inspira
Cada sorteo de los Números de Oro deja una historia que se convierte en símbolo de esperanza. La última en vivirla fue María Isabel Díaz, una relojera jubilada de 70 años, que en abril se quedó con el Renault Kwid 0 km y recibió su premio en mayo.
“Estoy muy emocionada. Qué lindo, qué hermoso”, dijo al verlo por primera vez, todavía incrédula. Y entre risas, agregó: “Le tengo que poner algo rojo”, en referencia a su cábala contra la envidia.
Hasta entonces, su viejo auto ya no arrancaba y la dejaba varada una y otra vez. Pero la suerte le dio revancha, su nueva vida sobre ruedas comenzó con un cupón que había depositado con la misma paciencia con la que repara engranajes en su taller.
Su tarjeta, que además tenía el sello de Tarjeta Sol, le valió también un televisor de 43 pulgadas, cortesía del Banco Santiago del Estero. Dos premios que, según contó, realmente necesitaba.
“Cuando apagaba mi auto viejo, ya no encendía más. Este, en cambio, si lo apago vuelve a arrancar”, dijo entre risas, admirando su flamante Kwid Iconic Bitonio 1.0.
Expectativa y emoción
Hoy, otra historia como la de María Isabel está a punto de escribirse, pero tendrá un nuevo protagonista, y quizás más sorpresas o giros inesperados como en las últimas ediciones.
Con las urnas ya cerradas y más de un millón de tarjetas en juego, los lectores de LA GACETA aguardan expectantes el resultado del sorteo.
El nuevo ganador -o ganadora- del Chevrolet Onix 0 km sabrá que detrás de cada número hay también un sueño que, a veces, llega justo a tiempo y otras se hace esperar.