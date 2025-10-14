Con un posteo en las redes sociales, Sebastián Salazar se despidió de la gerencia regional de Anses

Sebastián Salazar anunció hoy su salida de la Gerencia Regional de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), al poner fin a una etapa que calificó como "muy especial". A través de un comunicado de prensa, Salazar expresó su agradecimiento y reflexionó sobre el tiempo dedicado al organismo.
"Hoy cierro una etapa muy especial: dejo mi función como Gerente Regional de Anses", escribió Salazar en un posteo en las redes sociales. En su mensaje, el ex funcionario describió los últimos meses como "intensos, de mucho trabajo y aprendizaje".
Además resaltó su compromiso por acercar el organismo a la ciudadanía. "Puse todo mi esfuerzo para que el organismo esté más cerca de la gente, escuchando, resolviendo y acompañando a quienes más lo necesitan," agregó.
Salazar enfatizó su creencia en un Estado proactivo y eficiente, dedicado al servicio de la población. "Creo en un Estado presente, sensible y eficiente, que esté siempre al servicio de las personas," manifestó al reflejar la línea de trabajo que impulsó durante su gestión.
En su despedida, Salazar dedicó palabras de reconocimiento al equipo que lo acompañó en Anses. "Gracias a los equipos de ANSES por su compromiso, su calidez y su enorme vocación de servicio. Me llevo el orgullo de haber compartido este tiempo con ustedes", concluyó.