Secciones
Política

Con un posteo en las redes sociales, Sebastián Salazar se despidió de la gerencia regional de Anses

En su mensaje, el ex funcionario describió los últimos meses como "intensos, de mucho trabajo y aprendizaje".

Con un posteo en las redes sociales, Sebastián Salazar se despidió de la gerencia regional de Anses
Hace 21 Min

Sebastián Salazar anunció hoy su salida de la Gerencia Regional de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), al poner fin a una etapa que calificó como "muy especial". A través de un comunicado de prensa, Salazar expresó su agradecimiento y reflexionó sobre el tiempo dedicado al organismo.

"Hoy cierro una etapa muy especial: dejo mi función como Gerente Regional de Anses", escribió Salazar en un posteo en las redes sociales. En su mensaje, el ex funcionario describió los últimos meses como "intensos, de mucho trabajo y aprendizaje".

Además resaltó su compromiso por acercar el organismo a la ciudadanía. "Puse todo mi esfuerzo para que el organismo esté más cerca de la gente, escuchando, resolviendo y acompañando a quienes más lo necesitan," agregó.

Salazar enfatizó su creencia en un Estado proactivo y eficiente, dedicado al servicio de la población. "Creo en un Estado presente, sensible y eficiente, que esté siempre al servicio de las personas," manifestó al reflejar la línea de trabajo que impulsó durante su gestión.

En su despedida, Salazar dedicó palabras de reconocimiento al equipo que lo acompañó en Anses. "Gracias a los equipos de ANSES por su compromiso, su calidez y su enorme vocación de servicio. Me llevo el orgullo de haber compartido este tiempo con ustedes", concluyó.

Temas TucumánSebastián SalazarGobierno de Milei
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Sebastián Salazar asume como nuevo gerente regional de la Anses

Sebastián Salazar asume como nuevo gerente regional de la Anses

Un informe reveló la causa del accidente donde murió el ex presidente de Chile, Sebastián Piñera

Un informe reveló la causa del accidente donde murió el ex presidente de Chile, Sebastián Piñera

Lo más popular
Las piñas de Jaldo y Pelli; el acople de Arreguez; ajuste a la Omodeo: los cuidados de Sánchez y el amigo de Bussi
1

Las piñas de Jaldo y Pelli; el acople de Arreguez; ajuste a la Omodeo: los cuidados de Sánchez y el amigo de Bussi

A la hora de las réplicas, los candidatos a diputado nacional se acusaron de mentirosos
2

A la hora de las réplicas, los candidatos a diputado nacional se acusaron de mentirosos

El debate en LA GACETA: qué se dijo y qué se escuchó detrás de cámara
3

El debate en LA GACETA: qué se dijo y qué se escuchó detrás de cámara

La cuarta banca se pelea, o se defiende, con uñas y dientes
4

La cuarta banca se pelea, o se defiende, con uñas y dientes

Todos juegan (incluso sin quererlo) para Jaldo
5

Todos juegan (incluso sin quererlo) para Jaldo

Javier Milei llegó a Washington y se reunirá con Donald Trump en la Casa Blanca
6

Javier Milei llegó a Washington y se reunirá con Donald Trump en la Casa Blanca

Más Noticias
Tucumán podría definir una banca clave en un Congreso sin mayorías claras

Tucumán podría definir una banca clave en un Congreso sin mayorías claras

Paro y alerta educativa: “La profesión docente está en crisis; el 80% siente que la tarea los enferma”

Paro y alerta educativa: “La profesión docente está en crisis; el 80% siente que la tarea los enferma”

¿Tengo clases? El paro docente se siente en las escuelas públicas de todo el país

¿Tengo clases? El paro docente se siente en las escuelas públicas de todo el país

Javier Milei llegó a Washington y se reunirá con Donald Trump en la Casa Blanca

Javier Milei llegó a Washington y se reunirá con Donald Trump en la Casa Blanca

El debate en LA GACETA: qué se dijo y qué se escuchó detrás de cámara

El debate en LA GACETA: qué se dijo y qué se escuchó detrás de cámara

Las piñas de Jaldo y Pelli; el acople de Arreguez; ajuste a la Omodeo: los cuidados de Sánchez y el amigo de Bussi

Las piñas de Jaldo y Pelli; el acople de Arreguez; ajuste a la Omodeo: los cuidados de Sánchez y el amigo de Bussi

Entretelones del debate en LA GACETA: un entrenamiento electoral hacia 2027

Entretelones del debate en LA GACETA: un entrenamiento electoral hacia 2027

A la hora de las réplicas, los candidatos a diputado nacional se acusaron de mentirosos

A la hora de las réplicas, los candidatos a diputado nacional se acusaron de mentirosos

Comentarios