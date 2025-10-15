Popstars 2026: vuelve el reality que lanzó a Bandana en busca de nuevas estrellas

Secciones
Popstars, el formato televisivo que definió una era en Argentina, vuelve a la televisión durante 2026. Telefe, la señal emisora, confirmó esta gran noticia el martes 14 de octubre de 2025, justo mientras se desarrollaba un partido amistoso entre la Selección Argentina y Puerto Rico. Este show de talentos, conocido por lanzar al estrellato a conjuntos musicales icónicos de la década del 2000, promete una tercera edición con estética renovada.

El programa original, inspirado en un formato neozelandés, tuvo su debut en 2001, transmitiéndose inicialmente por Azul Televisión. La segunda temporada se emitió por Telefe en 2002. La primera entrega de Popstars: Tu Show Está por Comenzar revolucionó la televisión, atrayendo a más de cuatro mil aspirantes de todo el territorio nacional, buscando formar una banda femenina de pop. Dicha convocatoria masiva resultó en la creación de Bandana y, posteriormente, del grupo masculino Mambrú.

Popstar y la formula del éxito musical: ¿funcionará en las nuevas generaciones?

Tras un proceso extenso que incluyó audiciones y ensayos, el formato produjo a Bandana, un verdadero fenómeno cultural que marcó a una generación completa. El grupo integró a Lissa Vera, Lowrdez (Lourdes Fernández), Virginia Da Cunha y Valeria Gastaldi. Su álbum inicial, publicado a fines de 2001, incluyó temas populares en la radio como Guapas y Llega la Noche.

En octubre de 2002, otro conjunto musical, Mambrú, surgió del reality show. Estuvo conformado por Gerónimo Rauch, Emanuel Ntaka, Germán Tripel, Milton Amadeo y Pablo Silberberg. El disco debut de la agrupación alcanzó el triple platino al superar las 120.000 copias vendidas en el mercado.

La búsqueda femenina de Popstar 2026

La tercera edición del ciclo presenta una imagen totalmente fresca, pero conserva su intención original de descubrir talentos. La convocatoria futura buscará exclusivamente a mujeres de todo el país que deseen cantar, bailar y transformarse en estrellas de pop. El anuncio de Telefe, musicalizado con el tema It’s Raining Men de Geri Halliwell, reveló la imagen renovada del logo que identificará el programa.

Coincidiendo con la vuelta del popular concurso televisivo, Bandana festeja sus 25 años de trayectoria profesional. Lissa Vera, Lowrdez (Lourdes Fernández), Virginia Da Cunha y Valeria Gastaldi confirmaron su regreso a los escenarios para este evento especial. Ivonne Guzmán decidió concentrarse en proyectos individuales, por lo cual no participará en esta celebración. El reencuentro, oficializado por el DJ Tommy Muñoz, se concretará en la ciudad de Buenos Aires durante noviembre de 2025

