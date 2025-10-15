Popstars 2026: vuelve el reality que lanzó a Bandana en busca de nuevas estrellas

Coincidiendo con la vuelta del popular concurso televisivo, Bandana festeja sus 25 años de trayectoria profesional. Lissa Vera, Lowrdez (Lourdes Fernández), Virginia Da Cunha y Valeria Gastaldi confirmaron su regreso a los escenarios para este evento especial. Ivonne Guzmán decidió concentrarse en proyectos individuales, por lo cual no participará en esta celebración. El reencuentro, oficializado por el DJ Tommy Muñoz, se concretará en la ciudad de Buenos Aires durante noviembre de 2025