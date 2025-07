La pasión que despierta Lali en sus fans no tiene edad

Su visita -contra reloj porque compró el pasaje hacwe pocas horas- se concreta por la invitación de una amiga que conoció, precisamente, en un recital de Lali. Ya no sabe a cuántos fue (tanto en lugares pequeños como en grandes estadios); prefiere no llevar la cuenta: “Crecí con ella en el sentido literal, vi todo de su vida desde las series de Cris Morena donde se destacaba dentro de un elenco gigante en el que ya transmitía algo auténtico y único que te hacía seguirla; y cuando se hizo solista también estuve ahí y lo que hace me gusta. Y la voy a seguir toda la vida”.