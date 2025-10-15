Secciones
EspectáculosFamosos

Qué pasó con los miembros de Mambrú: cómo viven hoy los exintegrantes del grupo

Aunque ya no existe como banda, sus integrantes continúan siendo figuras destacadas en el mundo del espectáculo y la música.

Qué pasó con los miembros de Mambrú: así son sus vidas hoy Qué pasó con los miembros de "Mambrú": así son sus vidas hoy
Hace 1 Hs

Pasaron 20 años desde la disolución de "Mambrú" la banda que surgió en 2002 tras ganar la segunda temporada del reality show "Popstars" en Argentina. Conformada por Pablo Silberberg, Germán "Tripa" Tripel, Milton Amadeo, Emanuel Ntaka y Gerónimo Rauch, la agrupación alcanzó un éxito vertiginoso con miles de seguidores, llenando teatros y girando por varios países. Sin embargo, en 2005, decidieron separarse y cada integrante tomó un rumbo diferente. Aquí te contamos qué fue de sus vidas tras "Mambrú."

Germán "Tripa" Tripel: música, actuación y musicales

Germán Tripel, más conocido como "Tripa," encontró su camino en el mundo del espectáculo fusionando sus dos pasiones: la música y la actuación. En 2008, lanzó su álbum como solista, "Push!," y a menudo canta junto a su pareja, Flor Otero. Además, trabajó como actor en diversas telenovelas y programas argentinos como "Violetta," "Soy Luna," "Solamente Vos" y "Millennials." También participó en películas nacionales como "El desafío" y "Los bastardos." Actualmente, "Tripa" brilla en el musical "School of Rock," mostrando su versatilidad como artista.

Qué pasó con los miembros de Mambrú: cómo viven hoy los exintegrantes del grupo

Pablo Silberberg: De "Mambrú" a "Inmigrantes"

Tras la disolución de "Mambrú," Pablo Silberberg se unió a su hermano Carlos para formar la banda de rock "Inmigrantes" en 2004. Durante años, recorrieron el país y mantuvieron viva la pasión por la música. Aunque bajaron un poco el ritmo de presentaciones, en 2021 lanzaron su último álbum. La banda sigue activa, y Pablo continúa trabajando en nuevos proyectos.

Milton Amadeo: nuevos proyectos musicales

Milton Amadeo, después de "Mambrú," decidió mantenerse en el ámbito musical y actualmente forma un dúo con Martín Scalise, con quien tocan en distintos lugares, como el Espacio Cultural Borges. Su amor por la música no paró, y sigue explorando nuevas facetas artísticas y creativas.

Emanuel Ntaka: Un productor musical en las sombras

Emanuel Ntaka también lanzó un disco como solista, titulado "No pares," después de la disolución del grupo. Sin embargo, descubrió que su verdadera pasión estaba detrás de los escenarios, en la producción musical. Actualmente, Ntaka mantiene un perfil bajo, concentrado en su labor como productor, alejado de los focos y la fama.

Gerónimo Rauch: un talento en los musicales internacionales

Gerónimo Rauch se estableció en España, donde encontró su lugar en el teatro musical. Participó en producciones de renombre como "Los Miserables," "Jesucristo Superstar" y "Chicago." En 2018, lanzó su álbum como solista, "Porque yo te amo," consolidándose como un referente en el género musical.

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Nicolás Behringer ganó La Voz Argentina 2025: así fue su emotivo triunfo

Nicolás Behringer ganó La Voz Argentina 2025: así fue su emotivo triunfo

Jared Leto dijo que ama Argentina, probó el mate y su reacción se hizo viral

Jared Leto dijo que ama Argentina, probó el mate y su reacción se hizo viral

Los cuatro mejores momentos de Eugenia Rodríguez en La Voz Argentina 2025

Los cuatro mejores momentos de Eugenia Rodríguez en La Voz Argentina 2025

En Uruguay, piden la detención de L-Gante tras la cancelación de sus shows: lo acusan de estafa

En Uruguay, piden la detención de L-Gante tras la cancelación de sus shows: lo acusan de estafa

La hija de un ícono del rock argentino vende ropa de segunda mano en una feria

La hija de un ícono del rock argentino vende ropa de segunda mano en una feria

Lo más popular
Trump condicionó la ayuda a que haya apoyo para Milei y el mercado reaccionó
1

Trump condicionó la ayuda a que haya apoyo para Milei y el mercado reaccionó

Trenes urbanos, elevados, un subte y un funicular eléctrico: nada se hizo
2

Trenes urbanos, elevados, un subte y un funicular eléctrico: nada se hizo

Los vecinos de El Corte llevan más de 10 días sin agua
3

Los vecinos de El Corte llevan más de 10 días sin agua

¿Cómo llegan los frentes electorales al domingo 26?
4

¿Cómo llegan los frentes electorales al domingo 26?

Indignación de vecinos de Barrio Sur por el caos que generó una broma
5

Indignación de vecinos de Barrio Sur por el caos que generó una broma

Caso Alberdi: la licencia de Sandra Figueroa debe ser refrendada en la Legislatura
6

Caso Alberdi: la licencia de Sandra Figueroa debe ser refrendada en la Legislatura

Más Noticias
Pablo Laurta habló sobre el doble femicidio de Córdoba: su escalofriantes frase

Pablo Laurta habló sobre el doble femicidio de Córdoba: su escalofriantes frase

Habrá fin de semana largo de cuatro días: qué feriado adelantó el Gobierno y por qué

Habrá fin de semana largo de cuatro días: qué feriado adelantó el Gobierno y por qué

A qué hora es la final de La Voz Argentina y cómo votar a la tucumana Eugenia Rodríguez

A qué hora es la final de La Voz Argentina y cómo votar a la tucumana Eugenia Rodríguez

La pobreza es discapacitante: el argumento de Valentina Bassi que silenció a Cristina Pérez en la mesa de Mirtha Legrand

"La pobreza es discapacitante": el argumento de Valentina Bassi que silenció a Cristina Pérez en la mesa de Mirtha Legrand

Gladys “La Bomba Tucumana” destrozó a Javier Milei en la mesa de Mirtha Legrand: “Me da vergüenza

Gladys “La Bomba Tucumana” destrozó a Javier Milei en la mesa de Mirtha Legrand: “Me da vergüenza"

Cómo conservar las frutillas en la heladera para que duren más tiempo sin estropearse

Cómo conservar las frutillas en la heladera para que duren más tiempo sin estropearse

Nacho Castañares contó qué secuelas sufre Thiago Medina tras su grave accidente

Nacho Castañares contó qué secuelas sufre Thiago Medina tras su grave accidente

Si te pica un alacrán, esto tenés hacer antes de acudir a un hospital

Si te pica un alacrán, esto tenés hacer antes de acudir a un hospital

Comentarios