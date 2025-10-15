Nicolás Behringer se convirtió en el gran ganador de La Voz Argentina 2025 en una final cuestionada por la falta de emoción y porque, además, fue grabada y no en vivo como suele suceder en este tipo de realitys. Ante la polémica, Nico Occhiato (conductor del ciclo), reveló cómo fue el detrás de escena del último programa del certamen de talentos. "Las agendas de todos los jurados no estaban para que estemos ayer en vivo", contó en Nadie dice Nada (Luzu TV).
“Fue grabada. Una cag... que sea grabada, no sé si esto se cuenta, pero digo la verdad, no depende ni de mí ni de la producción, depende de la necesidad del canal”. Y siguió: “Hasta el corte se grabó todo el programa, cuando yo vuelvo del corte. Del corte hasta el final se grabaron cuatro programas distintos, en donde yo sacaba y en uno ganaba Alan Lez, en el segundo gana Eugenia”.
Nico Occhiato contó la verdad sobre la polémica final de La Voz Argentina: “Todos actuaron”
“Todos actuaron que ganaron. Estaba toda la producción allá en Telefe esperando, cuando yo digo ‘Acá se termina la votación’, me voy al corte, termina la votación en vivo en el control, está la escribana y dice ‘Chicos, ganó Nico Behringer, pongan el tape’“, explicó Nicolás acerca del método que utilizaron para poder anunciar al ganador.
Una de las críticas más recurrente fue la falta de emoción a la hora de dar el nombre del vencedor y sobre esto Occhiato dijo: ”Eso hace que la final pierda emoción. No hubo papelitos, no hubo cosas porque no hacíamos a tiempo a grabar porque había que limpiar cada vez el escenario“.
Lejos de dar el tema por terminado, agregó: “Nunca es así la final de La Voz, pero el canal tenía la necesidad de que La Voz dure un mes más, entonces en esa necesidad, las agendas de todos los jurados no estaban para que estemos ayer en vivo. No había nadie, pasa que la final debería haber sido hace un mes, sucedió eso”.
Las razones por las cuales decidió contar el detrás de escena del programa más visto de la pantalla chica fueron: “Lo cuento así para que se entienda el porqué de la poca emoción para un laburo muy groso, porque para que ese programa salga al aire hay una producción de la concha de la lora, muy zarpada. Fue un éxito de punta a punta, fue espectacular y esto lo cuento para que también se entienda. Se grabó cuatro veces“.