"Ya estoy grande para el streaming": Mario Pergolini se despide de los medios y apunta contra Tinelli

El destacado conductor Mario Pergolini causó un fuerte impacto en el mundo de los medios tras compartir una firme determinación sobre su futuro profesional. Después de liderar Vorterix por más de una década, plataforma que combinó radio tradicional y emisión digital, confirmó un rumor explosivo. El pionero de la comunicación anunció que en 2025 dejará de realizar transmisiones en vivo de manera cotidiana.
La noticia se conoció durante una entrevista concedida en el ciclo Edición especial, un programa emitido por Luzu TV. Durante la conversación con Nico Occhiato y Martín Garabal, Pergolini explicó que su partida no obedece a un desgaste laboral ni a un conflicto interno. El referente comunicacional manifestó un deseo de renovación personal, buscando explorar nuevas posibilidades.
¿Por qué Mario Pergolini decidió dejar los medios?
Pergolini declaró con franqueza sentir que ya está "grande para el streaming". El conductor considera que la emisión digital se volvió un formato muy joven. Afirmó que no existe todavía una plataforma dirigida a la audiencia a la cual él desea dirigirse, gente de mayor edad.
El comunicador señaló que ya no estará en vivo de forma diaria. Él desea dedicarse a crear otros proyectos y programas más especiales. Mario indicó que a estas alturas prefiere hacer otra cosa, mencionando que charlar solo ya no le resulta interesante.
Pese al anuncio, Pergolini aclaró que su alejamiento no será total del ambiente mediático. Confirmó que el próximo año realizará programas de formato especial. Su rol se centrará en apariciones ocasionales y el desarrollo de proyectos puntuales. La salida marca el cierre de una etapa significativa para uno de los precursores del streaming en Argentina.
Reacciones y el Impacto en el Mercado
El anuncio del conductor generó repercusiones inmediatas entre otros profesionales del espectáculo. Pampito recordó el lugar fundamental que Mario ocupó como pionero del formato digital, anticipando el traslado de contenido a YouTube. Matías Vázquez consideró que el retiro podría interpretarse como una crítica para Marcelo Tinelli, quien justo incursiona en el streaming.
Pochi aportó una perspectiva relacionada con el aspecto económico de la decisión. Ella sugirió que el streaming no representa un "súper negocio". La periodista recordó que Pergolini mismo expresó dudas sobre las cifras de visualizaciones que se proclaman en el ambiente.