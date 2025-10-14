Secciones
EspectáculosTV, Cine y Series

"Ya estoy grande para el streaming": Mario Pergolini se despide de los medios y apunta contra Tinelli

Después de liderar Vorterix por más de una década, plataforma que combinó radio tradicional y emisión digital, confirmó un rumor explosivo.

Ya estoy grande para el streaming: Mario Pergolini se despide de los medios y apunta contra Tinelli
Hace 2 Hs

El destacado conductor Mario Pergolini causó un fuerte impacto en el mundo de los medios tras compartir una firme determinación sobre su futuro profesional. Después de liderar Vorterix por más de una década, plataforma que combinó radio tradicional y emisión digital, confirmó un rumor explosivo. El pionero de la comunicación anunció que en 2025 dejará de realizar transmisiones en vivo de manera cotidiana.

Mario Pergolini confesó que pensó en la muerte: "He pasado por depresión y pánico"

Mario Pergolini confesó que pensó en la muerte: He pasado por depresión y pánico

La noticia se conoció durante una entrevista concedida en el ciclo Edición especial, un programa emitido por Luzu TV. Durante la conversación con Nico Occhiato y Martín Garabal, Pergolini explicó que su partida no obedece a un desgaste laboral ni a un conflicto interno. El referente comunicacional manifestó un deseo de renovación personal, buscando explorar nuevas posibilidades.

¿Por qué Mario Pergolini decidió dejar los medios?

Pergolini declaró con franqueza sentir que ya está "grande para el streaming". El conductor considera que la emisión digital se volvió un formato muy joven. Afirmó que no existe todavía una plataforma dirigida a la audiencia a la cual él desea dirigirse, gente de mayor edad.

El comunicador señaló que ya no estará en vivo de forma diaria. Él desea dedicarse a crear otros proyectos y programas más especiales. Mario indicó que a estas alturas prefiere hacer otra cosa, mencionando que charlar solo ya no le resulta interesante.

Pese al anuncio, Pergolini aclaró que su alejamiento no será total del ambiente mediático. Confirmó que el próximo año realizará programas de formato especial. Su rol se centrará en apariciones ocasionales y el desarrollo de proyectos puntuales. La salida marca el cierre de una etapa significativa para uno de los precursores del streaming en Argentina.

Reacciones y el Impacto en el Mercado

El anuncio del conductor generó repercusiones inmediatas entre otros profesionales del espectáculo. Pampito recordó el lugar fundamental que Mario ocupó como pionero del formato digital, anticipando el traslado de contenido a YouTube. Matías Vázquez consideró que el retiro podría interpretarse como una crítica para Marcelo Tinelli, quien justo incursiona en el streaming.

Pochi aportó una perspectiva relacionada con el aspecto económico de la decisión. Ella sugirió que el streaming no representa un "súper negocio". La periodista recordó que Pergolini mismo expresó dudas sobre las cifras de visualizaciones que se proclaman en el ambiente.

Temas Marcelo TinelliMario Pergolini
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Después del mar, la tierra: el streaming del Conicet se enfoca en la búsqueda de dinosaurios

Después del mar, la tierra: el streaming del Conicet se enfoca en la búsqueda de dinosaurios

Lo más popular
Las piñas de Jaldo y Pelli; el acople de Arreguez; ajuste a la Omodeo: los cuidados de Sánchez y el amigo de Bussi
1

Las piñas de Jaldo y Pelli; el acople de Arreguez; ajuste a la Omodeo: los cuidados de Sánchez y el amigo de Bussi

A la hora de las réplicas, los candidatos a diputado nacional se acusaron de mentirosos
2

A la hora de las réplicas, los candidatos a diputado nacional se acusaron de mentirosos

El debate en LA GACETA: qué se dijo y qué se escuchó detrás de cámara
3

El debate en LA GACETA: qué se dijo y qué se escuchó detrás de cámara

La cuarta banca se pelea, o se defiende, con uñas y dientes
4

La cuarta banca se pelea, o se defiende, con uñas y dientes

Todos juegan (incluso sin quererlo) para Jaldo
5

Todos juegan (incluso sin quererlo) para Jaldo

Javier Milei llegó a Washington y se reunirá con Donald Trump en la Casa Blanca
6

Javier Milei llegó a Washington y se reunirá con Donald Trump en la Casa Blanca

Más Noticias
Habrá fin de semana largo de cuatro días: qué feriado adelantó el Gobierno y por qué

Habrá fin de semana largo de cuatro días: qué feriado adelantó el Gobierno y por qué

A qué hora es la final de La Voz Argentina y cómo votar a la tucumana Eugenia Rodríguez

A qué hora es la final de La Voz Argentina y cómo votar a la tucumana Eugenia Rodríguez

La pobreza es discapacitante: el argumento de Valentina Bassi que silenció a Cristina Pérez en la mesa de Mirtha Legrand

"La pobreza es discapacitante": el argumento de Valentina Bassi que silenció a Cristina Pérez en la mesa de Mirtha Legrand

Gladys “La Bomba Tucumana” destrozó a Javier Milei en la mesa de Mirtha Legrand: “Me da vergüenza

Gladys “La Bomba Tucumana” destrozó a Javier Milei en la mesa de Mirtha Legrand: “Me da vergüenza"

¿Qué pasó con la salud de Diane Keaton en los meses previos a su muerte?

¿Qué pasó con la salud de Diane Keaton en los meses previos a su muerte?

Cómo conservar las frutillas en la heladera para que duren más tiempo sin estropearse

Cómo conservar las frutillas en la heladera para que duren más tiempo sin estropearse

Nacho Castañares contó qué secuelas sufre Thiago Medina tras su grave accidente

Nacho Castañares contó qué secuelas sufre Thiago Medina tras su grave accidente

Si te pica un alacrán, esto tenés hacer antes de acudir a un hospital

Si te pica un alacrán, esto tenés hacer antes de acudir a un hospital

Comentarios