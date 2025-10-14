"Ya estoy grande para el streaming": Mario Pergolini se despide de los medios y apunta contra Tinelli

El destacado conductor Mario Pergolini causó un fuerte impacto en el mundo de los medios tras compartir una firme determinación sobre su futuro profesional. Después de liderar Vorterix por más de una década, plataforma que combinó radio tradicional y emisión digital, confirmó un rumor explosivo. El pionero de la comunicación anunció que en 2025 dejará de realizar transmisiones en vivo de manera cotidiana.