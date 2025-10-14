Osvaldo Jaldo: “Vamos a hacer una brillante elección el 26 de octubre”

El ministro del Interior, Darío Monteros, coincidió en resaltar la masiva participación ciudadana y la gestión del gobierno provincial: “Las muestras de apoyo y los actos multitudinarios que estamos teniendo nos indican que vamos por el camino correcto. Tucumán Primero es para todos los habitantes de la provincia, ese es el objetivo de nuestro gobernador. No tenemos dudas de que el pueblo tucumano observa la gestión de Osvaldo Jaldo y el 26 de octubre lo acompañará con su voto”, afirmó.