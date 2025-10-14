Osvaldo Jaldo: “Vamos a hacer una brillante elección el 26 de octubre”

El gobernador en uso de licencia y candidato a diputado nacional, Osvaldo Jaldo, encabezó un acto en Banda del Río Salí y aseguró que el próximo 26 de octubre el frente logrará un respaldo contundente en las urnas.
“Nos hemos reunido en un acto multitudinario donde están todos los militantes sociales, políticos y gremiales que hoy nos acompañan de manera masiva. Hay vecinos que quieren que esta gestión de gobierno, que aún no ha cumplido la mitad del mandato, siga avanzando como lo ha venido haciendo, con un modelo totalmente diferente al nacional”, afirmó Jaldo.
Y prosiguió: “Esto nos hace presagiar un triunfo contundente en la provincia de Tucumán, de ese gran frente que integran 13 partidos, cuya columna vertebral es el Partido Justicialista. Muchas gracias a los tucumanos y tucumanas que confían en nosotros y que el 26 van a poner ese voto que dice Frente de Tucumán Primero”.
También valoró el rol de la actual diputada nacional Gladys Medina, destacando su trabajo legislativo en favor de la provincia. “Desde el Congreso de la Nación, Gladys nos ayudó a conseguir los objetivos y las metas que necesitábamos los tucumanos. La Banda, el departamento Cruz Alta y todo el este tucumano están representados por ella”, sostuvo.
“Gladys es una muestra de trabajo, esfuerzo y gestión de gobierno. Hoy estamos gobernando para el millón novecientos mil tucumanos y tucumanas de esta querida provincia”, completó.
En otro tramo, se refirió a la coyuntura nacional y al vínculo entre el Gobierno argentino y los Estados Unidos. “Es importante que el presidente de la Argentina, sea del color político que sea, mantenga vínculos institucionales. Pero cuando se habla de condicionar una elección, eso ya es un problema político de Javier Milei, no institucional”, afirmó.
“Será un desafío muy cuesta arriba para él en la República Argentina y, ni hablar, en nuestra querida provincia de Tucumán”, sostuvo.
Finalmente, el titular del Frente Tucumán Primero llamó a fortalecer el acompañamiento popular de cara a los comicios. “Gracias a la democracia la gente puede opinar, y el 26 de octubre será la oportunidad de los tucumanos de decidir que quienes hoy gobernamos podamos seguir con este camino de transformación y avance. Estamos muy contentos con la gestión y con la campaña electoral. No tenemos duda de que vamos a hacer una brillante elección el 26 de octubre”, cerró.
El ministro del Interior, Darío Monteros, coincidió en resaltar la masiva participación ciudadana y la gestión del gobierno provincial: “Las muestras de apoyo y los actos multitudinarios que estamos teniendo nos indican que vamos por el camino correcto. Tucumán Primero es para todos los habitantes de la provincia, ese es el objetivo de nuestro gobernador. No tenemos dudas de que el pueblo tucumano observa la gestión de Osvaldo Jaldo y el 26 de octubre lo acompañará con su voto”, afirmó.
“Como lo dijo nuestro gobernador en el debate, vamos a tener tres diputados tucumanos que van a defender a Tucumán. Será un triunfo contundente, un 3 a 1 que consolidará al Partido Justicialista”, añadió.
Por su parte, Medina expresó su emoción por el respaldo recibido en su ciudad natal: “Para mí fue muy especial porque esta es mi tierra, mi ciudad, mi gente, mis vecinos. Estoy muy contenta y convencida de que el 26 de octubre los tucumanos, y especialmente el pueblo bandeño, nos acompañarán con su voto. Una vez más, este espacio Tucumán Primero va a gritar victoria”, dijo.
En tanto, el intendente Gonzalo Monteros destacó el compromiso del gobernador y el acompañamiento de la comunidad bandeña: “Osvaldo Jaldo cumple con sus bandeños, que lo eligieron y lo siguen apoyando. Recorriendo las calles escuchamos a los vecinos decir que van a acompañarlo a él y a la lista del Frente Tucumán Primero”, sostuvo.