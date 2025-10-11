Jaldo, en la segunda noche del Festival del Caballo: “En Tucumán seguimos sosteniendo nuestras raíces”

El mandatario subrayó que el evento trasciende el espectáculo. “Esta fiesta tiene que ver con nuestras raíces, con cuidar la historia y la tradición. Es importante que nuestros niños y jóvenes sepan de dónde venimos. Hemos visto a más de 2.500 chicos y a casi 60 academias de danza contando nuestra historia y homenajeando a los patriotas que dieron su vida por la libertad. Por eso, esta no es solo una fiesta de doma y folclore, sino también una fiesta de la familia y de la cultura”.