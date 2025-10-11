Tienda de campaña: Jaldo recibió el apoyo de los 93 comisionados comunales

El gobernador en uso de licencia, Osvaldo Jaldo, recibió el apoyo de la totalidad de las comunas rurales como primer postulante a diputado del frente oficialista “Tucumán Primero”, en un encuentro de cara a las generales del domingo 26. “Nosotros entendíamos que había que reivindicar el accionar de cada una de las instituciones. Por eso hoy, cuando recorremos las obras que se vienen realizando -rutas, caminos secundarios y terciarios, escuelas, pavimento, alumbrado público- venimos haciendo un trabajo articulado con las comunas y hoy ya tenemos resultados concretos para mostrar”, señaló el mandatario, que estuvo acompañado por el ministro del Interior Darío Monteros. Jaldo subrayó que los proyectos ejecutados en cada pueblo tuvieron por sustento recursos provinciales. “A pesar de que en la Nación dicen que no hay plata, que no hay obra pública, en Tucumán, y fundamentalmente en el interior profundo, seguimos trabajando. Muchos hablan de federalismo, pero somos pocos los que lo practicamos. Llevar recursos y ayudar a las comunas rurales a solucionar los problemas de quienes viven en ese interior profundo, eso es federalismo puro”, sostuvo Jaldo. Antes, Jaldo había liderado un acto multitudinario en Concepción, donde recibió el acompañamiento de dirigentes y militantes de “La Perla del Sur”. “Más de 15.000 personas colmaron el Concepción Fútbol Club en un encuentro que reafirmó la unidad y la fuerza del peronismo en la recta final hacia las elecciones del 26 de octubre”, dijo.
Murga criticó a quienes “se asustan” e instó a “eliminar las comunas”.- El candidato a diputado en segundo término y fundador de CREO, Sebastián Murga, se sumó al debate sobre la organización política del interior, y fijó postura en medio de los cruces entre el peronista Osvaldo Jaldo y el libertario Federico Pelli. “Lo dije siempre, las comunas rurales son una estructura inútil y hay que eliminarlas. Son 93 y ahí está la plata de todos los tucumanos”, afirmó Murga. El dirigente, cuyo espacio ha manifestado la necesidad de una reforma política integral, remarcó que el gasto en las comunas “se convirtió en un refugio para la política y los punteros”. En esa línea, cuestionó “el cambio de postura del principal candidato del partido libertario”. “Ahora hay quienes se asustan y se desdicen. No es momento de especular electoralmente. Hay que eliminar las comunas rurales, a toda la estructura política que hay detrás, sacar a los punteros que las manejan, asignándoles funciones a los empleados”, aseveró Murga.
“No somos lo mismo”.- El candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza, Federico Pelli, se expresó a través de sus redes sociales sobre los escándalos que vinculan al liberal José Luis Espert y a los peronistas Luis “Pato” Campos y Sandra Figueroa con el narcotráfico. “No somos lo mismo”, planteó Pelli. “Hace unos días, el gobernador Jaldo y su gente criticaban a Espert, que se bajó pensando en el proyecto, no en una persona. Hoy se los ve haciendo campaña con el ex intendente de Alberdi procesado por presunto lavado de activos del narcotráfico y con su esposa, legisladora también procesada”, aseveró el postulante de La Libertad Avanza
“Hay varios candidatos que tienen vínculos con el narcotráfico”.- El vicepresidente segundo de la Legislatura y referente de “Unidos por Tucumán”, Alfredo Toscano, respaldó los dichos del candidato a diputado por ese espacio, el radical Roberto Sánchez, y lanzó duras críticas a La Libertad Avanza. “Desde Unidos por Tucumán estamos apoyando a las familias que sufren el flagelo de la droga, mientras Federico Pelli trata de ‘Profesor’ y de ‘honorable’ a José Luis Espert, que está ligado a narcotraficantes. Y Espert no es el único: hay varios candidatos que tienen vínculos con el narcotráfico, y son candidatos de ‘La Libertad Transa’”, ironizó Toscano. Y lanzó: “¿Pelli sigue apoyando a estos narcos? ¿Cómo financia el ñoqui Pelli su millonaria campaña en Tucumán? ¿Será de la misma forma en que lo financiaron a Espert? ¡Pelli, usted le debe explicaciones a los tucumanos! Los que decían ‘cárcel o bala’ resultaron ser socios de los narcos”, advirtió.