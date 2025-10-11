Tienda de campaña: Jaldo recibió el apoyo de los 93 comisionados comunales

El gobernador en uso de licencia, Osvaldo Jaldo, recibió el apoyo de la totalidad de las comunas rurales como primer postulante a diputado del frente oficialista “Tucumán Primero”, en un encuentro de cara a las generales del domingo 26. “Nosotros entendíamos que había que reivindicar el accionar de cada una de las instituciones. Por eso hoy, cuando recorremos las obras que se vienen realizando -rutas, caminos secundarios y terciarios, escuelas, pavimento, alumbrado público- venimos haciendo un trabajo articulado con las comunas y hoy ya tenemos resultados concretos para mostrar”, señaló el mandatario, que estuvo acompañado por el ministro del Interior Darío Monteros. Jaldo subrayó que los proyectos ejecutados en cada pueblo tuvieron por sustento recursos provinciales. “A pesar de que en la Nación dicen que no hay plata, que no hay obra pública, en Tucumán, y fundamentalmente en el interior profundo, seguimos trabajando. Muchos hablan de federalismo, pero somos pocos los que lo practicamos. Llevar recursos y ayudar a las comunas rurales a solucionar los problemas de quienes viven en ese interior profundo, eso es federalismo puro”, sostuvo Jaldo. Antes, Jaldo había liderado un acto multitudinario en Concepción, donde recibió el acompañamiento de dirigentes y militantes de “La Perla del Sur”. “Más de 15.000 personas colmaron el Concepción Fútbol Club en un encuentro que reafirmó la unidad y la fuerza del peronismo en la recta final hacia las elecciones del 26 de octubre”, dijo.