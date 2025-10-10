Tucumán sin vuelos como consecuencia de la quema de pastizales

El foco igneo se habría originado dentro del predio del Aeropuerto, sin afectar a las viviendas colindantes. En estos momentos, personal de Bomberos de Alderetes en conjunto con Brigadistas de Incendios Forestales de la Policía Federal y Defensa Civil están sofocando el fuego, también personal de la Comisaría de Delfín Gallo realiza la prevención vial sobre la ruta camino al Aeropuerto por el humo.