Cuarto encuentro intercolegial de Teatro RevelArte

“Entre las producciones que se podrán ver textos de William Shakespeare, Carlos Alsina, Nikolai Gogol y Agustín Cuzzani, entre otros, además de creaciones colectivas de los propios alumnos, que abordan temas como la trata de personas y el maltrato. La temática de las obras es libre, ya que consideramos que esto refuerza la capacidad de autoría de los y las estudiantes que intervienen y propicia un espacio de encuentro con los pares de otros establecimientos desde lo artístico, habilitando así el diálogo y el entendimiento común”, explica la directora. Entre las novedades de esta edición, se estrenará una producción realizada entre la escuela para sordos y el Instituto Kennedy para llegar al público en las dos lenguas: la hablada en español y la de Señas Argentina. La propuesta escénica está a cargo de Anastasio Salas.