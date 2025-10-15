Cuarto encuentro intercolegial de Teatro RevelArte

La cuarta edición del Encuentro Teatral RevelArte se realizará hoy y mañana en la sala Orestes Caviglia del Ente Cultural de la Provincia (San Martín 251), con la participación de una decena de escuelas en una propuesta que apunta a la integración y al diálogo artístico creativo. Las funciones serán con entrada libre y gratuita tanto para los alumnos de las escuelas que mostrarán sus producciones como para el público en general, y tendrán lugar en horarios de la mañana -de 8 a 12- y por la tarde -de 14 a 17-.
“Como en ediciones anteriores participarán distintas instituciones, como por ejemplo las escuelas Especial para Sordos Próspero García, Manantiales Sur, Mercedes Sosa, Secundaria Lomas de Tafí, Congreso, Colegio María del Rosario, el Instituto John Kennedy y la Escuela Pantaleón Fernández”, adelantó la coordinadora general de la actividad, Jackie Anastasio Salas.
Interés cultural y educativo
El encuentro intercolegial fue declarado de Interés Cultural por el Ente de Cultura y de Interés Educativo por el Ministerio de Educación de la Provincia, atento a los objetivos planteados y a la posibilidad de ver en escena obras del repertorio universal, argentino y tucumano, en versiones adaptadas para el público al cual están orientadas.
“Entre las producciones que se podrán ver textos de William Shakespeare, Carlos Alsina, Nikolai Gogol y Agustín Cuzzani, entre otros, además de creaciones colectivas de los propios alumnos, que abordan temas como la trata de personas y el maltrato. La temática de las obras es libre, ya que consideramos que esto refuerza la capacidad de autoría de los y las estudiantes que intervienen y propicia un espacio de encuentro con los pares de otros establecimientos desde lo artístico, habilitando así el diálogo y el entendimiento común”, explica la directora. Entre las novedades de esta edición, se estrenará una producción realizada entre la escuela para sordos y el Instituto Kennedy para llegar al público en las dos lenguas: la hablada en español y la de Señas Argentina. La propuesta escénica está a cargo de Anastasio Salas.
La organizadora subraya que esta clase de iniciativas se pueden concretar “redoblando el esfuerzo y siendo conscientes de que en estos tiempos es importante construir redes que sostengan a nuestros niños, niñas y jóvenes desde la equidad y la igualdad de oportunidades”.