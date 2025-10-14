Javier Milei: "Si el país se alejara de las ideas de la libertad, EEUU dejará de apoyar"

En su cuenta de la red social X (antes llamada Twitter), el mandatario argentino afirmó: "desde antes de ser Presidente vengo sosteniendo que la República Argentina debe ser una aliada estratégica de los Estados Unidos de América y ahora que el pueblo argentino confió en mí para guiar los destinos de nuestra patria, cumplir con esa promesa es un paso más en la dirección que emprendimos el 10 de diciembre del 2023: Hacer Argentina Grande Otra Vez (MAGA)".