Javier Milei: "Si el país se alejara de las ideas de la libertad, EEUU dejará de apoyar"

El presidente de la Nación, Javier Milei, se refirió este martes a la reunión que mantuvo con su par de Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa Blanca y le agradeció el apoyo. Además aprovechó para enviar un mensaje de cara a las elecciones del 26 de octubre.
En su cuenta de la red social X (antes llamada Twitter), el mandatario argentino afirmó: "desde antes de ser Presidente vengo sosteniendo que la República Argentina debe ser una aliada estratégica de los Estados Unidos de América y ahora que el pueblo argentino confió en mí para guiar los destinos de nuestra patria, cumplir con esa promesa es un paso más en la dirección que emprendimos el 10 de diciembre del 2023: Hacer Argentina Grande Otra Vez (MAGA)".
"El apoyo que usted y su gran país nos ha dado es de vital importancia para la continuidad del largo camino de reformas que hemos emprendido. Los Argentinos saben que la principal potencia del mundo continuará apoyándonos salvo que volvamos a abrazar al populismo", agregó.
Luego, sostuvo: "la situación es clarísima: si el país se alejara de la senda de las ideas de la libertad para volver al populismo, Estados Unidos dejará de apoyar a nuestro país. En su defecto nos van a seguir acompañando".
"Pero yo confío en que ésta vez el esfuerzo va a valer la pena, que los argentinos no van a volver al pasado y que vamos a volver a ser una potencia mundial donde la inflación, la inseguridad y la pobreza sean solamente un mal recuerdo del pasado", sentenció.
El encuentro entre Javier Milei y Donald Trump en la Casa Blanca
La cumbre se realizó una semana después del auxilio financiero desplegado por Estados Unidos y en plena cuenta regresiva para las elecciones legislativas. Pese a las expectativas sobre posibles anuncios, una alta fuente del Gobierno argentino adelantó que no se esperaban acuerdos de peso, aunque sí avances en temas comerciales e inversiones.
Un eventual acuerdo comercial bilateral podría incluir reducción o exención de aranceles -actualmente afectados por la tarifa base universal del 10% implementada por Trump- para productos argentinos. En Buenos Aires y Washington, funcionarios de ambos países trabajan desde hace meses en ese sentido.
Optimista, Milei había anticipado antes de su viaje: “Habrá una avalancha de dólares. Nos van a salir los dólares hasta por las orejas”. En la misma línea, el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, sostuvo: “Vamos a tener un acuerdo comercial bastante inédito, que permitirá a ciertos sectores de nuestra economía acceder privilegiadamente al mercado norteamericano”.