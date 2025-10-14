La inflación de septiembre fue de 2,1% y acumula 22% en lo que va de 2025, según el Indec

Según el informe del organismo, que dirige Marco Lavagna, la división que registró el mayor aumento durante el mes fue Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles, con una variación del 3,1%, impulsada principalmente por los ajustes en los alquileres. En el mismo nivel se ubicó Educación, también con un alza del 3,1%, debido a incrementos en cuotas y servicios educativos privados.