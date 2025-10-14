La inflación de septiembre fue de 2,1% y acumula 22% en lo que va de 2025, según el Indec

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó este martes que la inflación de septiembre alcanzó el 2,1%, acumulando un 22% en lo que va del año. La suba mensual registró un incremento respecto a agosto, mientras que en términos interanuales, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) mostró una variación del 31,8%.
Según el informe del organismo, que dirige Marco Lavagna, la división que registró el mayor aumento durante el mes fue Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles, con una variación del 3,1%, impulsada principalmente por los ajustes en los alquileres. En el mismo nivel se ubicó Educación, también con un alza del 3,1%, debido a incrementos en cuotas y servicios educativos privados.
En tanto, Alimentos y bebidas no alcohólicas volvió a ser la división de mayor incidencia en la variación mensual a nivel nacional -excepto en la región Patagonia, donde el mayor peso correspondió al rubro Transporte-, reflejando su impacto en el consumo cotidiano de los hogares.
Las menores subas del mes se observaron en Recreación y cultura (1,3%) y Restaurantes y hoteles (1,1%), que mostraron cierta estabilidad tras varios meses de ajustes consecutivos.
A nivel de categorías, los precios Regulados lideraron el incremento con un 2,6%, seguidos por los Estacionales (2,2%) y el IPC Núcleo (1,9%), indicador que excluye los precios más volátiles y permite observar la tendencia de fondo del proceso inflacionario.