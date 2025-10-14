Secciones
La inflación de septiembre fue de 2,1% y acumula 22% en lo que va de 2025, según el Indec

En los últimos 12 meses sumó 31,8%.Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, y Educación fueron los que más subieron en el último mes.

La inflación de septiembre fue de 2,1%, según el Indec.
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó este martes que la inflación de septiembre alcanzó el 2,1%, acumulando un 22% en lo que va del año. La suba mensual registró un incremento respecto a agosto, mientras que en términos interanuales, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) mostró una variación del 31,8%.

Según el informe del organismo, que dirige Marco Lavagna, la división que registró el mayor aumento durante el mes fue Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles, con una variación del 3,1%, impulsada principalmente por los ajustes en los alquileres. En el mismo nivel se ubicó Educación, también con un alza del 3,1%, debido a incrementos en cuotas y servicios educativos privados.

El FMI pronosticó menos crecimiento para Argentina y elevó la proyección de inflación

En tanto, Alimentos y bebidas no alcohólicas volvió a ser la división de mayor incidencia en la variación mensual a nivel nacional -excepto en la región Patagonia, donde el mayor peso correspondió al rubro Transporte-, reflejando su impacto en el consumo cotidiano de los hogares.

Las menores subas del mes se observaron en Recreación y cultura (1,3%) y Restaurantes y hoteles (1,1%), que mostraron cierta estabilidad tras varios meses de ajustes consecutivos.

A nivel de categorías, los precios Regulados lideraron el incremento con un 2,6%, seguidos por los Estacionales (2,2%) y el IPC Núcleo (1,9%), indicador que excluye los precios más volátiles y permite observar la tendencia de fondo del proceso inflacionario.

Trump recibió a Milei en la Casa Blanca y advirtió: "Si no gana las elecciones, no contará con nosotros"

