"Agentes de Inteligencia Artificial": los nuevos compañeros en los equipos de trabajo

Progresivamente empresas y organizaciones implementan los "Agentes de Inteligencia Artificial" en su estructura laboral. Los resultados de las primeras experiencias son mucho más positivos de lo esperado. “Nuestras solicitudes de traslado se redujeron 40 veces, pasamos de demorar 23 horas en resolver pedidos a solucionarlos en ocho minutos”, contó Alejo Tchantouria, responsable de aplicaciones de Andina ART, empresa aseguradora de riesgos de trabajo.
El entusiasmo del experto le da sustento al cálculo que arrojó la investigación de Salesforce, una multinacional tecnológica estadounidense que se especializa, entre otras cosas, en la gestión de relaciones con los clientes.
La compañía, que encuestó a 200 ejecutivos de recursos humanos a nivel mundial, sostiene que el uso de agentes de inteligencia artificial aumentará un 327% en dos años.
En los últimos años son los chatbots los que llegaron para simplificar las tareas de las empresas. A un bot se lo puede imaginar como un "robot" digital que tiene instrucciones para hacer cosas específicas en internet o en un sistema informático, a menudo de forma más rápida y precisa que un humano.
El "Agente de Inteligencia Artificial" tiene la capacidad de interpretar intenciones de usuarios, más allá de la manera en que este expresa su pregunta. A diferencia de un bot tradicional, no tienen una respuesta predefinida escrita, sino que trabajan con una base de conocimiento.
Esto los habilita a realizar tareas más complejas e incluso a ejecutar acciones de forma autónoma. Por ejemplo, pueden enviar mails, programar citas, comprar productos online o gestionar un calendario, sin necesidad de hacer cada paso manualmente y entrecruzando información de otras plataformas. Es similar a un asistente que no solo aconseja, sino que también ejecuta las tareas.
Humanos y "Agentes de Inteligencia Artificial": los equipos del futuro
El relevamiento indica que los departamentos de gestión del talento se reconvertirán. “Tendrán que contratar mano de obra digital. Capacitar a sus empleados y líderes en el trabajo en equipo con estas herramientas, ya que en los grupos de trabajo ya no solo habrá humanos, sino también agentes”, explica Silvia Tenazinha, directora general de Salesforce en Argentina.
“Según la OMS, en los próximos cinco años se van a destruir 97 millones de trabajos, pero se van a crear 170 millones nuevos. Entre ellos, aparecerá la gestión de agentes autónomos o de equipos híbridos”, agregó Tenazinha.
Además, se espera un crecimiento del 30% en la productividad de las empresas y organizaciones que incorporen esta tecnología, otro dato seductor que aporta el estudio de Salesforce. Estos números están “redefiniendo la forma en que las organizaciones estructuran y capacitan a su personal”, agrega el estudio.