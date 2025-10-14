Secciones
SociedadEDUCACIÓN | UNIVERSIDAD

El nuevo programador: ¿sigue siendo la “carrera del futuro” en la era de la Inteligencia Artificial?

Empresarios, docentes y especialistas tucumanos coinciden en que la clave está en combinar bases firmes, aprendizaje continuo y habilidades blandas.

PROGRAMACIÓN. “La carrera del futuro” está bajo la lupa, pero según los especialistas sigue resistiendo pese a la llegada de la Inteligencia Artificial. PROGRAMACIÓN. “La carrera del futuro” está bajo la lupa, pero según los especialistas sigue resistiendo pese a la llegada de la Inteligencia Artificial.
María del Carmen Garzón
Por María del Carmen Garzón Hace 3 Hs
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas TucumánUniversidad Tecnológica Nacional-Facultad Regional TucumánInteligencia Artificial
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Las piñas de Jaldo y Pelli; el acople de Arreguez; ajuste a la Omodeo: los cuidados de Sánchez y el amigo de Bussi
1

Las piñas de Jaldo y Pelli; el acople de Arreguez; ajuste a la Omodeo: los cuidados de Sánchez y el amigo de Bussi

A la hora de las réplicas, los candidatos a diputado nacional se acusaron de mentirosos
2

A la hora de las réplicas, los candidatos a diputado nacional se acusaron de mentirosos

La cuarta banca se pelea, o se defiende, con uñas y dientes
3

La cuarta banca se pelea, o se defiende, con uñas y dientes

El debate en LA GACETA: qué se dijo y qué se escuchó detrás de cámara
4

El debate en LA GACETA: qué se dijo y qué se escuchó detrás de cámara

Todos juegan (incluso sin quererlo) para Jaldo
5

Todos juegan (incluso sin quererlo) para Jaldo

Un río abandonado y un parque cada vez más usurpado
6

Un río abandonado y un parque cada vez más usurpado

Más Noticias
La final de La Voz Argentina y el estreno de MasterChef Celebrity: así quedó el rating

La final de La Voz Argentina y el estreno de MasterChef Celebrity: así quedó el rating

El tiempo en Tucumán: el calor se volverá más intenso en los próximos días

El tiempo en Tucumán: el calor se volverá más intenso en los próximos días

Tránsito en la ciudad: estos son los cortes de calles programados para hoy

Tránsito en la ciudad: estos son los cortes de calles programados para hoy

El debate en LA GACETA: qué se dijo y qué se escuchó detrás de cámara

El debate en LA GACETA: qué se dijo y qué se escuchó detrás de cámara

Las piñas de Jaldo y Pelli; el acople de Arreguez; ajuste a la Omodeo: los cuidados de Sánchez y el amigo de Bussi

Las piñas de Jaldo y Pelli; el acople de Arreguez; ajuste a la Omodeo: los cuidados de Sánchez y el amigo de Bussi

La cuarta banca se pelea, o se defiende, con uñas y dientes

La cuarta banca se pelea, o se defiende, con uñas y dientes

A la hora de las réplicas, los candidatos a diputado nacional se acusaron de mentirosos

A la hora de las réplicas, los candidatos a diputado nacional se acusaron de mentirosos

Un río abandonado y un parque cada vez más usurpado

Un río abandonado y un parque cada vez más usurpado

Comentarios