Cruce épico: el encuentro entre Daddy Yankee y la Selección Argentina

El artista no solo conversó con el equipo dirigido por Lionel Scaloni, sino que su asistencia se enmarca en un compromiso mayor con el deporte. Recientemente, el músico formalizó un acuerdo de cooperación con la Federación Puertorriqueña de Fútbol, buscando fortalecer el crecimiento del fútbol en la isla. En este contexto, Yankee acudió a las prácticas de ambos planteles, charlando con futbolistas y cuerpos técnicos para reafirmar su apoyo a la disciplina en su país.