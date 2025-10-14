Secciones
Cruce épico: el encuentro entre Daddy Yankee y la Selección Argentina

La presencia de la estrella musical generó gran expectativa y comentarios entre aficionados al deporte y a su música.

Hace 8 Min

El famoso cantante puertorriqueño Daddy Yankee realizó una sorpresiva visita al entrenamiento de la selección argentina en Miami. El encuentro ocurrió en las instalaciones del Inter Miami, justo en la antesala del partido amistoso que disputará la Albiceleste contra su similar de Puerto Rico. La presencia de la estrella musical generó gran expectativa y comentarios entre aficionados al deporte y a su arte.

El artista no solo conversó con el equipo dirigido por Lionel Scaloni, sino que su asistencia se enmarca en un compromiso mayor con el deporte. Recientemente, el músico formalizó un acuerdo de cooperación con la Federación Puertorriqueña de Fútbol, buscando fortalecer el crecimiento del fútbol en la isla. En este contexto, Yankee acudió a las prácticas de ambos planteles, charlando con futbolistas y cuerpos técnicos para reafirmar su apoyo a la disciplina en su país.

El gran encuentro en la cupula entre la selección argentina y Daddy Yankee

El saludo del reconocido reguetonero a los deportistas tuvo lugar antes de que comenzaran las actividades de la jornada. Daddy Yankee participó de una fotografía grupal que incluyó a Chiqui Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

El máximo dirigente del fútbol argentino compartió la imagen y un comentario en su red social X. Tapia manifestó que aquello fue un "picón con la banda y un invitado de lujo", refiriéndose al célebre artista.

La fecha del partido amistoso: la oportunidad del encuentro

Argentina afronta este compromiso de la fecha FIFA de octubre tras conseguir una victoria 1-0 frente a Venezuela. El duelo ante el conjunto puertorriqueño se juega este martes a las 21:00 (hora de Argentina) en el Chase Stadium. El director técnico, Lionel Scaloni, indicó que la idea de este encuentro consiste en otorgar minutos a jugadores que no intervinieron en la prueba anterior y ensayar nuevas variantes tácticas.

El entrenador campeón del mundo planea varias modificaciones en la formación titular para el choque. Existen posibilidades de debut para jóvenes promesas como Lautaro Rivero, defensor de River Plate. Los futbolistas de Palmeiras, Aníbal Moreno y José Manuel López, también podrían tener su primera oportunidad con la casaca nacional. Además, la estrella Lionel Messi se encuentra disponible para participar después de su ausencia en el último compromiso.

Para la selección caribeña, este cruce representa una ocasión importante de crecimiento y mayor visibilidad deportiva. El equipo, que busca impulsar el fútbol local, aprovecha el enfrentamiento contra el campeón del mundo. La presencia de Daddy Yankee como promotor en la estructura federativa subraya el interés en desarrollar el deporte en Puerto Rico.

