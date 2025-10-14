Argentina y Colombia, cara a cara por un boleto a la final del Mundial Sub-20

Se juegan un lugar en la final del Mundial Sub-20 de Chile 2025, en un cruce que promete tensión, talento y revancha. La Selección Argentina y Colombia, dos potencias sudamericanas frente a frente, con historias entrelazadas y el peso de la ilusión juvenil sobre los hombros. El duelo llega marcado por las ausencias de sus principales figuras: Neyser Villarreal y Maher Carrizo, sancionados en la instancia previa, lo que obliga a ambos seleccionados a reinventarse en el momento más decisivo del torneo.