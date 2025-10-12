Más problemas para la Selección Sub-20: ahora se lesionó Pierani y se pierde lo que queda del Mundial

Los estudios realizados en las últimas horas confirmaron que el defensor de Estudiantes de La Plata sufrió un esguince en una de sus rodillas. Aunque no requiere cirugía, el tiempo de recuperación estimado lo dejará fuera de la semifinal frente a Colombia (el miércoles desde las 20) y también lo pone en duda para una eventual final o el partido por el tercer puesto. La baja representa un golpe duro para el conjunto dirigido por Diego Placente, que pierde a un futbolista que había sido titular indiscutido y uno de los pilares en la última línea.