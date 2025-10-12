Más problemas para la Selección Sub-20: ahora se lesionó Pierani y se pierde lo que queda del Mundial

La selección argentina Sub-20 recibió una noticia amarga en medio del festejo por el pase a semifinales del Mundial que se disputa en Chile. En el triunfo por 2-0 sobre México, una de las piezas clave del equipo, Valente Pierani, debió abandonar el campo en el primer tiempo por una lesión que, finalmente, le impedirá continuar en el torneo.
Los estudios realizados en las últimas horas confirmaron que el defensor de Estudiantes de La Plata sufrió un esguince en una de sus rodillas. Aunque no requiere cirugía, el tiempo de recuperación estimado lo dejará fuera de la semifinal frente a Colombia (el miércoles desde las 20) y también lo pone en duda para una eventual final o el partido por el tercer puesto. La baja representa un golpe duro para el conjunto dirigido por Diego Placente, que pierde a un futbolista que había sido titular indiscutido y uno de los pilares en la última línea.
Pierani venía destacándose por su firmeza y su capacidad para ordenar la defensa. Su ausencia obligará al cuerpo técnico a realizar ajustes. Todo indica que Juan Manuel Villalba, jugador de Gimnasia y Esgrima La Plata, será el encargado de ocupar su lugar. El defensor ya había tenido participación en etapas anteriores del certamen y cuenta con la confianza del entrenador para afrontar un desafío de esta magnitud.
El panorama se complica aún más porque la “Albiceleste” acumula otras dos bajas sensibles: Maher Carrizo no podrá jugar por suspensión, tras haber llegado al límite de amarillas, mientras que Álvaro Montoro continúa en recuperación luego de sufrir una fractura de clavícula en la goleada 4-0 ante Nigeria.
A pesar de las dificultades, el seleccionado argentino intentará mantener la solidez y el carácter que lo llevaron hasta esta instancia.
Placente sabe que el grupo ha mostrado temple en los momentos decisivos y confía en que los reemplazantes estén a la altura. El objetivo es claro: seguir avanzando y llegar a la final, aún con todas las adversidades a cuestas.
Más allá de todas las contras, el plantel tiene la esperanza de que el espíritu colectivo que lo caracteriza pueda suplir las ausencias individuales. Claro, en lo que va de este Mundial, la Selección demostró que su mayor fortaleza está en el equipo.