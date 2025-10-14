Secciones
Espectáculos

MTV dice adiós: el canal que marcó generaciones dejará de emitirse tras 44 años

Este movimiento corporativo pondrá fin a 44 años de emisión continua de canales temáticos dedicados por completo a la música.

Hace 2 Hs

Paramount Global confirmó el apagado de varias señales musicales de MTV a partir del 31 de diciembre de 2025. Este movimiento corporativo pondrá fin a 44 años de emisión continua de canales temáticos dedicados por completo a la música. La medida abarca los canales MTV Music, MTV 80s, MTV 90s, Club MTV y MTV Live, marcando un giro definitivo en el panorama mediático global.

Detrás de esta decisión existe una combinación de factores económicos y de consumo. La caída de la televisión por cable, junto con los recortes posteriores a la fusión con Skydance Media, precipitaron la decisión. El ascenso del streaming y plataformas digitales como YouTube y Spotify modificó por completo la manera en que el público descubre contenido sonoro. Este anuncio simboliza el ocaso de la televisión musical tradicional y de una forma colectiva de experimentar la cultura popular.

La cultura de los videos musicales y el fin de la epoca MTV

Durante más de cuatro décadas, MTV funcionó como un emblema cultural para varias generaciones de jóvenes. Desde su lanzamiento en 1981, el canal transformó el panorama musical visual; su primer video transmitido fue “Video Killed the Radio Star” de The Buggles. La cadena mezcló exitosamente arte, rebeldía y el formato televisivo como ningún otro medio anterior.

La plataforma moldeó íconos y fue responsable de momentos históricos de la industria del entretenimiento. El canal estrenó mundialmente el videoclip "Thriller" del artista Michael Jackson en 1983, un evento monumental que definió la época. Además, figuras como David Bowie utilizaron el espacio de MTV para cuestionar abiertamente la falta de artistas afroamericanos en pantalla.

El cambio de epoca, las formas de consumir musica de las nuevas generaciones y la industria

Aunque los canales musicales desaparecerán, la señal principal de MTV continuará su emisión. Este canal principal girará su programación hacia los reality shows y el entretenimiento de formatos serializados, citando ejemplos como Teen Mom y Geordie Shore. De esta forma, la plataforma abandona de manera definitiva la transmisión de videoclips, su esencia original como descubridor de estilos y sonidos.

La revolución digital provocó que el público ya no necesite la televisión para descubrir música o videos de sus artistas favoritos. Servicios como YouTube, Spotify y TikTok desplazaron completamente la función que antes tenía el cable. El público ahora elige el contenido al instante, sin depender de la programación rígida de un canal. El cambio de modelo significó que la señal principal dejara de emitir clips musicales desde el año 2011.

La extinción de las señales musicales iniciará en el Reino Unido e Irlanda a partir de 2026. El proceso de cierre continuará en diversas regiones, incluyendo Francia, Alemania, Australia y Brasil. La marca MTV, sin embargo, sobrevivirá a través de eventos clave como los Video Music Awards (VMAs) y los Europe Music Awards (EMAs). La presencia de la cadena se mantendrá viva en plataformas digitales y mediante la interacción en redes sociales, cediendo terreno al contenido bajo demanda.

Temas David BowieMichael Jackson
