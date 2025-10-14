MTV dice adiós: el canal que marcó generaciones dejará de emitirse tras 44 años

Detrás de esta decisión existe una combinación de factores económicos y de consumo. La caída de la televisión por cable, junto con los recortes posteriores a la fusión con Skydance Media, precipitaron la decisión. El ascenso del streaming y plataformas digitales como YouTube y Spotify modificó por completo la manera en que el público descubre contenido sonoro. Este anuncio simboliza el ocaso de la televisión musical tradicional y de una forma colectiva de experimentar la cultura popular.