“Nació en otra constelación”: el irrisorio comentario de Ludovica Squirru sobre el origen de Javier Milei

Desde que la figura de Javier Milei cobró notoriedad, ganó tanto seguidores como detractores y despertó pasiones en todos los sentidos. Halagos, insultos, cuestionamientos y apoyos giraron en torno a él, tanto antes como después de asumir como presidente. Aunque las opiniones fueron variadas, nada había alcanzado el nivel de la declaración que dio la tarotista Ludovica Squirru sobre la procedencia del primer mandatario argentino.
Es frecuente que la astróloga sea consultada por figuras destacadas, tanto del espectáculo como de la política. Las predicciones que se le solicitan también pasan por el futuro del país, cada vez que se acercan períodos electorales. En estos contextos, no es la primera vez que Squirru habla sobre el presidente de la Nación.
“El presidente tendrá que replegarse, dejar de querer resolver la via de todos y evitar querellas y entrevistas”, aseguró Ludovica en una entrevista. A la vez, se refirió a los sentimientos de Milei y dijo que debería apartarse del ojo público “para proteger su integridad emocional y evitar tragos amargos”.
La constelación en la que nació Milei, según Ludovica Squirru
Enfática en sus declaraciones y extensiva en sus explicaciones, Squirru sostuvo con toda convicción que Milei proviene de otro lugar en el espacio. Cuando le preguntaron por su signo, dijo que el mandatario es perro de metal bajo la astrología china y enseguida amplió los detalles. “Nació en una constelación occidental de lo asirio caldeo, que no habían descubierto hasta hace muy poco”, declaró.
En ese sentido, dijo que Milei viene de Quirón, una constelación que está en observación de la astronomía y la astrología, según comentó enseguida. “Yo estoy segura que viene de otra constelación Milei –aseveró–. Es una persona que puede venir de otro lugar del espacio, que no es de acá, de la Tierra”.
Después de sus declaraciones, los seguidores de la astrología indicaron que la tarotista no se refería realmente al lugar de origen del presidente. En lugar de sostener que Milei nació en otro cuerpo celeste, Squirru intentaba explicar cuál era su origen en su carta natal. Por último, dijo que el libertario llegó a su actual mandato con un objetivo: “para producir este quilombo de transmutación total”.
Quirón, el cuerpo celeste que mencionó Squirru, fue descubierto en 1977 y en primera instancia fue catalogado como asteroide. Pero más tarde se descubrieron características que lo acercaban más a un cometa. Actualmente, se considera que Quirón es un centauro, un cuerpo menor que orbita entre Saturno y Urano.