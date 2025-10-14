“Nació en otra constelación”: el irrisorio comentario de Ludovica Squirru sobre el origen de Javier Milei

Desde que la figura de Javier Milei cobró notoriedad, ganó tanto seguidores como detractores y despertó pasiones en todos los sentidos. Halagos, insultos, cuestionamientos y apoyos giraron en torno a él, tanto antes como después de asumir como presidente. Aunque las opiniones fueron variadas, nada había alcanzado el nivel de la declaración que dio la tarotista Ludovica Squirru sobre la procedencia del primer mandatario argentino.