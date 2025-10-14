Wanda Nara, nerviosa en “Masterchef”: el pícaro comentario de Maxi López que no quiso responder

Este lunes, después del final de “La Voz Argentina”, Telefé lanzó el reality que continuará batallando en el prime time de la noche. Luego de anunciar a Nicolás Behringer como ganador del certamen de canto, inició “Masterchef Celebrity”. Una de las figuras más destacadas y esperadas fue el ex futbolista Maxi López que después de más de una década se animó a participar en vivo con Wanda Nara, madre de tres de sus hijos.
Después de la escandalosa separación que causó revuelo en el mundo del espectáculo en 2013, las cosas se enfriaron, Wanda y Maxi crecieron personalmente y hoy pueden convivir en paz. Incluso aprovecharon el encuentro para protagonizar algunas de las charlas más tensas de la noche. Aunque la conductora del reality de cocina se atrevió a hablar de la actual esposa de López, eligió cambiar de tema cuando él hizo referencia a Mauro Icardi.
Wanda Nara y Maxi López sacaron chispas en Masterchef Celebrity
El primer encuentro entre Wanda y Maxi López estuvo atravesado por una ironía que sonó a pase de factura. Al turno de presentar al ex futbolista, la empresaria quiso saber si se defendía en la cocina o si vivía a congelados y la respuesta fue una puñalada que los demás participantes recibieron con risa. “Estuve casado una vez y… era todo congelado”, contestó López en referencia a su propia relación.
Aunque no respondió la pregunta directamente, en las grabaciones detrás de escena, López se sinceró al decir que tenía “un poquito” de talento para competir. “Algo tuve que aprender con mis chicos después de tantos años”, reveló, pero también dejó ver el detalle que lo ponía nerviosa. “Ahora (estoy) no solo con el jurado, sino que también está Wanda”, soltó con cara de impacto.
Pero al encenderse las cocinas, el delantero tuvo que poner manos a la obra y dar lo mejor de sí para no abandonar el programa. En su pasada por los mesones de los cocineros, Wanda volvió a acercarse y buscar una interacción con él. “¿Qué opina tu mujer de que estés acá?”, consultó y Maxi López se animó a hacer una comparación: “Lo mismo que mi ex: sorprendidísima”.
Lo que el futbolista no esperaba era que la madre de sus primeros hijos hiciera una demanda. “Tengo un montón de quejas para hacerte. Porque te encontraste una mujer hermosa, más flaca, más alta que yo, más linda”, le dijo Wanda entrando de lleno en el tema parejas.
Pero atento a las repercusiones, él reparó en que los dos habían “metido cambio”. “A vos te fue mejor con tu cambio”, le contestó ella, rápida e irónica. López aseguró estar contento con su actual pareja y le preguntó si su caso era el mismo con Mauro Icardi, sin nombrarlo. “Yo estoy bárbara acá trabajando”, soltó Wanda, nuevamente ágil en su respuesta.