Mario Pergolini confesó que pensó en la muerte: "He pasado por depresión y pánico"

“No fue sencillo. La verdad que no es una batalla sencilla, pero yo le digo siempre que soy una muestra viviente de que son etapas que se pueden superar, que cuando estás en eso, te parece que nunca va a llegar, que no tenés salvación, pero es un trabajo”, destacó. Subrayó especialmente el rol de su esposa, Dolores Galán: “Esto sin contexto es como sin padre, sin hermanos, sin amigos. No son batallas muy solitarias, porque uno a veces está un poco corrido y necesitás que otro te ponga en el lugar y te acompañe”.