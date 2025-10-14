Preocupación en MasterChef Celebrity: qué le pasó a Andy Chango y quiénes más resultaron heridos

El regreso de MasterChef Celebrity a la pantalla no fue un evento tranquilo, contrariamente, la temporada nueva comenzó con un alto nivel de drama inesperado. Dos figuras centrales del reality de cocina protagonizaron un momento de alta tensión en pleno debut. Mientras los 12 participantes enfrentaban su primer desafío culinario, Esteban Mirol y Andy Chango sufrieron accidentes que generaron preocupación en el estudio y pusieron en alerta a la producción.
La nueva edición del programa prometía una intensidad en la cocina, y los percances de los concursantes lo confirmaron. Entre el notorio nerviosismo del estreno, el uso de cuchillos afilados y la gran presión del reloj, el set de grabación evidenció su peligrosidad. Este episodio inicial dejó claro a la audiencia y a los participantes que en la competencia gastronómica cualquier error puede tener consecuencias graves.
Un incidentes que paralizó el estudio de MasterChef Celebrity 2025
La transmisión televisiva mostró cómo Andy Chango sufrió un corte en la mano mientras realizaba el desafío culinario. En ese instante, Miguel Ángel Rodríguez se acercó rápidamente a su colega para ofrecerle asistencia. El silencio invadió el estudio durante algunos minutos, mientras el equipo de producción evaluaba la seriedad de lo acontecido.
Luego de estos sucesos, la conductora Wanda Nara reveló que Esteban Mirol también vivió un contratiempo físico durante la preparación de su platillo. Chango intentó restar importancia al tenso momento con una broma, indicando que debía mantener el pulgar levantado por prescripción médica, aunque sentía ganas de desaparecer. Este susto enorme casi deja fuera de juego a los dos competidores.
Por fortuna, el incidente no obligó a ninguno de los famosos a retirarse de la competencia. La incomodidad resultó palpable en los cocineros, ambos pudieron seguir adelante con la prueba propuesta. Uno de los involucrados en el suceso comentó luego que solo fue un susto, permitiéndoles continuar adelante pese al mareo inicial.
La reacción del jurado luego de los percanses en el estreno de MasterChef Celebrity 2025
Pese al esfuerzo demostrado y la buena actitud para completar la prueba a pesar de los contratiempos, el jurado no mostró piedad con las devoluciones. Las críticas de Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui resultaron muy duras para los famosos que iniciaban. Por sus platos, Esteban Mirol y Andy Chango recibieron el temido delantal gris.
El uso de este mandil indica que ambos aspirantes tendrán que volver a cocinar en una gala de eliminación para asegurar su permanencia. Tras el tenso momento, uno de los participantes reflexionó, señalando que la cocina no perdona y menos con las cámaras observando. Los seguidores del programa, sin embargo, destacaron en redes la valentía de los concursantes al seguir adelante.