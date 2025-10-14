Preocupación en MasterChef Celebrity: qué le pasó a Andy Chango y quiénes más resultaron heridos

La nueva edición del programa prometía una intensidad en la cocina, y los percances de los concursantes lo confirmaron. Entre el notorio nerviosismo del estreno, el uso de cuchillos afilados y la gran presión del reloj, el set de grabación evidenció su peligrosidad. Este episodio inicial dejó claro a la audiencia y a los participantes que en la competencia gastronómica cualquier error puede tener consecuencias graves.