Desapareció un chofer de Uber en Entre Ríos: su auto apareció incendiado e investigan si fue víctima del doble femicida de Córdoba

"Por los datos que aporta la familia y la ubicación de su teléfono da en Federación, provincia de Entre Ríos. El vehículo apareció quemado en Villa Esquiú y hay testigos que ya lo identifican a esta persona, Laurta en el lugar, por lo cual estimamos que fue él el que quemó el vehículo", dijo en conferencia de prensa este domingo el ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros.