Desapareció un chofer de Uber en Entre Ríos: su auto apareció incendiado e investigan si fue víctima del doble femicida de Córdoba

Este domingo, Pablo Daniel Rodríguez Laurta fue detenido en la provincia de Entre Ríos por intentar cruzar la frontera y huir a Uruguay con su hijo de cinco años, a quien secuestró de la casa donde vivía, en Córdoba, junto a su madre Luna Giardina y su abuela Mariel Zamudio, ambas asesinadas este sábado.
Ahora, además de su presunto vínculo con el doble femicidio y el secuestro del menor, Laurta aparece relacionado también con la desaparición de un chofer de Uber en Entre Ríos, cuyo auto apareció incendiado en Córdoba.
Según informaron fuentes policiales, el miércoles 8 de octubre el uruguayo Rodríguez Laurta se subió a un auto Toyota Corolla blanco, conducido por Martín Palacios, de 49 años, solicitado por la aplicación Uber en la ciudad de Concordia, Entre Ríos.
El 9 de octubre, la familia de Palacios realizó la denuncia policial por falta de contacto y se inició una investigación. Ese mismo día, el Corolla apareció quemado en la provincia de Córdoba.
Martín Sebastián Palacios (49), chofer de Uber desaparecido. Su auto apareció incendiado.Martín Sebastián Palacios (49), chofer de Uber desaparecido. Su auto apareció incendiado.
"Por los datos que aporta la familia y la ubicación de su teléfono da en Federación, provincia de Entre Ríos. El vehículo apareció quemado en Villa Esquiú y hay testigos que ya lo identifican a esta persona, Laurta en el lugar, por lo cual estimamos que fue él el que quemó el vehículo", dijo en conferencia de prensa este domingo el ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros.
Y continuó su relato sobre los sucesos. "El día 9 se encontró el auto y el 7 fue la denuncia de paradero. No hemos logrado dar con él todavía, pese a que se están haciendo rastrillajes en la zona".
"Lamentablemente ya pasaron muchos días y se están manejando varias hipótesis. Estamos investigando el caso en Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos, que fueron las provincias por donde circuló el vehículo", añadió el funcionario cordobés.
Sin novedades sobre el paradero del chofer
Hasta el momento se desconoce el paradero del chofer. Lo último que se sabe es que el miércoles 8 de octubre, a la medianoche, avisó que tenía un traslado de personal ejecutivo en el auto que usaba para trabajar al servicio de la aplicación.
Según informaron las autoridades, Palacios se desplazaba en un Toyota Corolla blanco con techo negro, dominio AH083RB. El hombre había salido desde Buenos Aires con destino a la terminal de ómnibus de Concordia, donde debía recoger a un pasajero, pero nunca llegó a destino ni volvió a comunicarse con su entorno.
Su auto fue encontrado completamente incendiado en la Ruta de las Altas Cumbres de Córdoba y desató un voraz incendio forestal en la zona, luego de que se prendieran fuego en cadena otros trece vehículos.
El desastre obligó a la evacuación preventiva de unos 130 visitantes y residentes de la zona, y causó la pérdida total de los 14 vehículos que estaban estacionados.
Las condiciones climáticas de la zona, con vientos intensos, baja humedad y altas temperaturas, favorecieron la propagación del incendio contra el que los brigadistas aún batallaban este sábado.
El caso ha requerido la articulación de autoridades interprovinciales y reviste alta complejidad, debido a que también se vio vinculado con el doble femicidio y secuestro de un menor en las últimas horas.
Actualmente, la Fiscalía de San Salvador y las policías de Entre Ríos y Córdoba trabajan de manera coordinada para dar con el paradero del chofer desaparecido, así como lo hicieron también para encontrar al nene de cinco años que había sido secuestrado por su padre.
Cómo detuvieron al hombre sospechado de matar a su ex pareja y su ex suegra y secuestrar a su hijo
Según informaron fuentes policiales a este diario, tras conocerse que la madre y la abuela del menor habían sido asesinadas en su casa, la policía de Córdoba y el ministro de seguridad local, Juan Pablo Quinteros, se pusieron en contacto con las fuerzas de seguridad de Entre Ríos e informaron que el autor del hecho estaría en zona de Gualeguaychú.
"A raíz del intercambio dinámico de información con las autoridades de Córdoba, se recibe información de una zona donde podría estar, motivo por lo cual, inmediatamente se inicia un operativo de búsqueda, detectándose que se hallaba en un hotel Berlín, sobre la calle Bolívar 733", detallaron.
La dirección brindada coincidía con el domicilio detectado por las celdas telefónicas aportadas por las autoridades de Córdoba, y se logró establecer que el sospechoso estaba alojado en la habitación 209.
Mientras la policía vigilaba el lugar, Laurta salió al pasillo del hotel y fue detenido. Asimismo, se puso en resguardo al nene, que venía caminando detrás de su padre.