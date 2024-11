La madre del femicida de la influencer cordobesa Catalina Gutiérrez realizó una deplorable declaración

“[El sospechoso] era alguien allegado a ella, lo invitaba a casa, él la invitaba. Es algo que no podemos entender, es un dolor que me parte el alma. No lo entiendo. No puedo creer que mi hija, una diosa, divina, alegre, una estudiante perfecta, nunca más volvió”, había sostenido el padre de la víctima, Marcelo Gutiérrez, poco después del hallazgo del cuerpo de su hija en declaraciones al canal ElDoce TV.