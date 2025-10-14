Secciones
MasterChef Celebrity 2025: el comentario de Maxi López que hizo reír hasta a Wanda Nara

Todo comenzó cuando el Maxi López, realizó un chiste sarcástico en relación con la comida cuando estaba casado.

Hace 1 Hs

El esperado inicio de MasterChef Celebrity tuvo un inicio triunfal con todos los famosos demostrando sus habilidades culinarias llenas de emoción. Además de la competencia, un hecho sumó al drama del momento. Todo comenzó cuando el Maxi López, realizó un chiste sarcástico en relación con la comida cuando estaba casado.

Este comentario sería pasajero y desapercibido, de no ser porque su exesposa, Wanda Nara, es la conductora del show televisivo. Al momento de iniciar el programa, la conductora preguntó en frente de todos, "Maxi, sabes cocinar o seguís dependiendo de los congelados". Lo que le dio pie a su remate: y todos pasaron a las carcajadas.

Los momentos de complicidad y burlas entre Maxi López y Wanda Nara durante el estreno de MasterChef Celebrity

El exfutbolista protagonizó uno de los momentos más comentados de la noche al enfrentarse con humor a la conductora. Apenas ingresó al estudio, Wanda Nara lo recibió con una sonrisa y una frase cargada de picardía: “Maxi, viniste, ¿te animaste?”. Él respondió entre risas y notablemente emocionado: “Me animé. Si tengo que decir un nivel de nerviosismo, estoy arriba de 100”.

El momento más filoso llegó segundos después, cuando Wanda le preguntó si sabía cocinar o seguía dependiendo de los congelados. Su respuesta sorprendió a todos: “Estuve casado una vez y era todo congelado”, lanzó Maxi López con ironía, provocando carcajadas entre el público y los jurados. La conductora no se quedó atrás y respondió con soltura: “Ahora aprendí, sé cocinar”.

El intercambio continuó con bromas y gestos de buena onda. “Estás mejor que yo, seguro”, replicó él, mientras Wanda mantuvo su sonrisa y profesionalismo. Después de años de distancia y titulares mediáticos, su reencuentro televisivo reflejó una etapa más madura en su relación, marcada por la armonía que alcanzaron por sus tres hijos: Valentino, Constantino y Benedicto.

¿Qué pasa si Maxi López gana MasterChef?, según Wanda Nara

Cuando le preguntaron qué pasaría si Maxi López no ganaba el certamen, Wanda Nara respondió con una mezcla de humor y picardía: “Si pierde, no sé qué le puedo sacar. Los chicos ya los tengo, la casa también, no le puedo sacar nada más”. Su comentario, que en otro contexto podría haber sido interpretado como una provocación, se transformó en un gesto de complicidad y naturalidad frente al público.

La conductora hizo alusión a “la casa”, una propiedad con historia. Se trata de la mansión ubicada en el exclusivo barrio Santa Bárbara, en la zona norte del Gran Buenos Aires, que durante años fue motivo de una disputa judicial entre ambos. Situada en Los Troncos del Talar, cerca de Nordelta, la residencia fue símbolo de la vida familiar que compartieron antes de separarse en 2013.

