MasterChef Celebrity 2025: el comentario de Maxi López que hizo reír hasta a Wanda Nara

¿Qué pasa si Maxi López gana MasterChef?, según Wanda Nara

Cuando le preguntaron qué pasaría si Maxi López no ganaba el certamen, Wanda Nara respondió con una mezcla de humor y picardía: “Si pierde, no sé qué le puedo sacar. Los chicos ya los tengo, la casa también, no le puedo sacar nada más”. Su comentario, que en otro contexto podría haber sido interpretado como una provocación, se transformó en un gesto de complicidad y naturalidad frente al público.