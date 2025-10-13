Secciones
SociedadActualidad

Momento incómodo: Maxi López opinó sobre el nuevo novio de Wanda Nara

La relación familiar resultó fundamental para que aceptara el proyecto de MasterChef. Maxi indicó que sus hijos y Wanda influyeron en su decisión.

Momento incómodo: Maxi López opinó sobre el nuevo novio de Wanda Nara
Hace 28 Min

Maxi López inicia una etapa de novedades tanto en lo profesional como en lo personal. El exfutbolista se unió al equipo de MasterChef Celebrity en Telefe. En una charla con LAM (América TV), López compartió su vivencia, destacando el progreso culinario y la dinámica de trabajo junto a Wanda Nara, la madre de sus hijos.

“Creo mucho en Dios”: Wanda Nara confesó cómo fue enterarse de su grave enfermedad con Dante Gebel

“Creo mucho en Dios”: Wanda Nara confesó cómo fue enterarse de su grave enfermedad con Dante Gebel

La relación familiar resultó fundamental para que aceptara el proyecto. Maxi indicó que sus hijos y Wanda influyeron en su decisión: "Wanda, sí, y los chicos también, porque ser parte del programa significaba pasar unas semanas más en el país y ellos deseaban eso. Por eso acepté", aseguró, poniendo de manifiesto que el bienestar familiar es su máxima preocupación.

Cómo es la relación de Maxi Lopez con Wanda Nara

Interrogado sobre su interacción con su expareja en el programa, López describió el clima como "familiar". Subrayó que, a pesar de la posibilidad de "alguna que otra sospecha", el desarrollo sigue lo que le anunciaron.

Respecto a Martín Migueles, actual pareja de Wanda, Maxi mantuvo una posición de respeto. "No me inmiscuyo en asuntos personales. Él nos dio una buena bienvenida a su hogar, trata bien a mis hijos y me centré en eso", afirmó. En cuanto a posibles procesos legales de Migueles, López eligió no opinar: "Prefiero no hacer comentarios porque no estoy informado y son temas muy íntimos", repitiendo así su enfoque en la paz familiar, evitando viejas disputas.

Cómo se lleva la familia de Wanda Nara con Maxi Lopez despues de todos los escandalos

Maxi López destacó que, más allá de la atención pública y los problemas anteriores, se concentra en sus hijos y la estabilidad familiar. "Estoy en otra etapa. Tengo niños en Suiza, tengo niños aquí... seguiremos así. Me encuentro en calma y disfruto este momento. Luego de tanto tiempo, nos merecemos un poco de paz", expresó.

El exfutbolista también contó cómo fueron sus inicios en las grabaciones de MasterChef. "Me agrada, progreso en el aprendizaje y me siento cada día más cómodo. Conocía algunas preparaciones porque cocino a menudo para mis hijos, pero esto es distinto. Verlo en televisión y vivirlo personalmente implica una experiencia diferente", detalló sobre su adaptación. Además, López se refirió a su primer contacto con Migueles, describiendo un ambiente cordial y respetuoso. "El otro día compartimos un asado en su casa. Él cocinó, nos recibió muy bien a mis hijos y a mí, así que es una buena persona", comentó sobre la bienvenida que le dio el empresario.

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
MasterChef 2025: se filtró quién sería el primer eliminado del reality

MasterChef 2025: se filtró quién sería el primer eliminado del reality

Lo más popular
Caso Alberdi: Sandra Figueroa pidió licencia como legisladora
1

Caso Alberdi: Sandra Figueroa pidió licencia como legisladora

San Martín en crisis: la comisión directiva llamará a elecciones
2

San Martín en crisis: la comisión directiva llamará a elecciones

La foto de Diego Santilli quedará afuera de la boleta de La Libertad Avanza
3

La foto de Diego Santilli quedará afuera de la boleta de La Libertad Avanza

Javier Milei, en la víspera del encuentro con Donald Trump: “Nos van a salir dólares por las orejas”
4

Javier Milei, en la víspera del encuentro con Donald Trump: “Nos van a salir dólares por las orejas”

Tienda de campaña: “Fue obsceno el acto que hizo el gobernador en Concepción”, criticó Sánchez
5

Tienda de campaña: “Fue obsceno el acto que hizo el gobernador en Concepción”, criticó Sánchez

El drama de muchos argentinos: llegar a fin de mes con un sueldo es casi una odisea
6

El drama de muchos argentinos: llegar a fin de mes con un sueldo es casi una odisea

Más Noticias
Vacaciones 2026: las cinco playas paradisíacas desconocidas en Argentina

Vacaciones 2026: las cinco playas paradisíacas desconocidas en Argentina

Final de La Voz Argentina 2025: cuándo se conoce al ganador y a qué hora será el anuncio

Final de La Voz Argentina 2025: cuándo se conoce al ganador y a qué hora será el anuncio

Habrá fin de semana largo de cuatro días: qué feriado adelantó el Gobierno y por qué

Habrá fin de semana largo de cuatro días: qué feriado adelantó el Gobierno y por qué

¿Qué es la convertibilidad? Un economista aseguró que Milei anunciaría un plan próximamente

¿Qué es la convertibilidad? Un economista aseguró que Milei anunciaría un plan próximamente

Tuqui 10: ¿cómo salió el sorteo del domingo 12 de octubre?

Tuqui 10: ¿cómo salió el sorteo del domingo 12 de octubre?

La pobreza es discapacitante: el argumento de Valentina Bassi que silenció a Cristina Pérez en la mesa de Mirtha Legrand

"La pobreza es discapacitante": el argumento de Valentina Bassi que silenció a Cristina Pérez en la mesa de Mirtha Legrand

Gladys “La Bomba Tucumana” destrozó a Javier Milei en la mesa de Mirtha Legrand: “Me da vergüenza

Gladys “La Bomba Tucumana” destrozó a Javier Milei en la mesa de Mirtha Legrand: “Me da vergüenza"

Cómo conservar las frutillas en la heladera para que duren más tiempo sin estropearse

Cómo conservar las frutillas en la heladera para que duren más tiempo sin estropearse

Comentarios