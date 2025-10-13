Momento incómodo: Maxi López opinó sobre el nuevo novio de Wanda Nara

Maxi López inicia una etapa de novedades tanto en lo profesional como en lo personal. El exfutbolista se unió al equipo de MasterChef Celebrity en Telefe. En una charla con LAM (América TV), López compartió su vivencia, destacando el progreso culinario y la dinámica de trabajo junto a Wanda Nara, la madre de sus hijos.
La relación familiar resultó fundamental para que aceptara el proyecto. Maxi indicó que sus hijos y Wanda influyeron en su decisión: "Wanda, sí, y los chicos también, porque ser parte del programa significaba pasar unas semanas más en el país y ellos deseaban eso. Por eso acepté", aseguró, poniendo de manifiesto que el bienestar familiar es su máxima preocupación.
Cómo es la relación de Maxi Lopez con Wanda Nara
Interrogado sobre su interacción con su expareja en el programa, López describió el clima como "familiar". Subrayó que, a pesar de la posibilidad de "alguna que otra sospecha", el desarrollo sigue lo que le anunciaron.
Respecto a Martín Migueles, actual pareja de Wanda, Maxi mantuvo una posición de respeto. "No me inmiscuyo en asuntos personales. Él nos dio una buena bienvenida a su hogar, trata bien a mis hijos y me centré en eso", afirmó. En cuanto a posibles procesos legales de Migueles, López eligió no opinar: "Prefiero no hacer comentarios porque no estoy informado y son temas muy íntimos", repitiendo así su enfoque en la paz familiar, evitando viejas disputas.
Cómo se lleva la familia de Wanda Nara con Maxi Lopez despues de todos los escandalos
Maxi López destacó que, más allá de la atención pública y los problemas anteriores, se concentra en sus hijos y la estabilidad familiar. "Estoy en otra etapa. Tengo niños en Suiza, tengo niños aquí... seguiremos así. Me encuentro en calma y disfruto este momento. Luego de tanto tiempo, nos merecemos un poco de paz", expresó.
El exfutbolista también contó cómo fueron sus inicios en las grabaciones de MasterChef. "Me agrada, progreso en el aprendizaje y me siento cada día más cómodo. Conocía algunas preparaciones porque cocino a menudo para mis hijos, pero esto es distinto. Verlo en televisión y vivirlo personalmente implica una experiencia diferente", detalló sobre su adaptación. Además, López se refirió a su primer contacto con Migueles, describiendo un ambiente cordial y respetuoso. "El otro día compartimos un asado en su casa. Él cocinó, nos recibió muy bien a mis hijos y a mí, así que es una buena persona", comentó sobre la bienvenida que le dio el empresario.