Momento incómodo: Maxi López opinó sobre el nuevo novio de Wanda Nara

El exfutbolista también contó cómo fueron sus inicios en las grabaciones de MasterChef. "Me agrada, progreso en el aprendizaje y me siento cada día más cómodo. Conocía algunas preparaciones porque cocino a menudo para mis hijos, pero esto es distinto. Verlo en televisión y vivirlo personalmente implica una experiencia diferente", detalló sobre su adaptación. Además, López se refirió a su primer contacto con Migueles, describiendo un ambiente cordial y respetuoso. "El otro día compartimos un asado en su casa. Él cocinó, nos recibió muy bien a mis hijos y a mí, así que es una buena persona", comentó sobre la bienvenida que le dio el empresario.