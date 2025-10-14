Milei se reúne con Trump por apoyo político e inversiones

En un momento clave para su gestión, Javier Milei concretará este martes su esperado encuentro con Donald Trump en la Casa Blanca, un gesto de respaldo político y económico que el gobierno libertario considera estratégico.
El mandatario argentino arribó a Estados Unidos (EEUU) anoche y se prevé que el encuentro se concrete a las 14 (hora argentina), lo que permitirá conocer más información sobre el acuerdo financiero con el Tesoro norteamericano y que podría traducirse en nuevas inversiones y alivio fiscal para la gestión de Milei.
La cita con Trump en el Salón Oval, que será seguido de un almuerzo de trabajo con las comitivas de ambos países, es presentada por el oficialismo como un “hito diplomático” y una muestra de alineamiento total con la administración republicana. En el entorno presidencial destacan que, además del mensaje político, el viaje busca dar señales claras de respaldo internacional a 12 días de las elecciones legislativas.
Durante esta gira, se espera la oficialización del pacto bilateral para la asistencia financiera norteamericana, impulsado por el secretario del Tesoro, Scott Bessent, en coordinación con el ministro de Economía, Luis Caputo. Este entendimiento incluyó una intervención directa en el mercado cambiario argentino que, según evalúan en el Gobierno nacional, fue clave para descomprimir tensiones sobre el dólar.
En la Casa Rosada se mostraron prudentes con los resultados finales que pueda dejar la reunión con Trump. En los últimos días hubo avances en distintos temas y hay cada vez más señales sobre la posibilidad de avanzar con inversiones de empresas norteamericanas en la Argentina. Hay expectativas de que este martes pueda haber anuncios.
“No tenemos una agenda monotemática, sino con múltiples temas. Los mismos serán parte de los anuncios en la medida en que se cierra cada uno. Hay que ser muy puntilloso y cuidadoso. Aquellas cosas que ya están cerradas se anunciarán y quedarán pendientes las que les falte poner el moño”, dijo Milei este lunes en diálogo con radio El Observador.
En el Gobierno nacional se entusiasman con la posibilidad de atraer inversiones millonarias en litio, cobre, uranio, tierras raras y energía, entre otros sectores. En la administración Trump sostienen que el Gobierno está comprometido con el ingreso de compañías norteamericanas y “ser buenos socios con ellas”, consignó el diario “La Nación”.
Milei tenía previsto alojarse en Blair House, residencia habitual de mandatarios extranjeros, Milei encabeza una comitiva que incluye a Caputo, la secretaria general Karina Milei, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y el canciller Gerardo Werthein.
Dólar, bolsa y tasas
Los mercados comenzaron a reaccionar a la expectativa por el viaje y el impacto del auxilio financiero. Este lunes, el dólar oficial tuvo su mayor caída diaria en cinco meses: el tipo de cambio mayorista descendió un 5% y cerró en $1.349, mientras que el minorista retrocedió $75 y quedó en $1.375 en el Banco Nación. También se desplomaron los dólares financieros: el MEP bajó a $1.409, el contado con liquidación a $1.440, y el blue perdió $70, para cerrar en $1.405.
La calma cambiaria llegó acompañada por un nuevo salto en las tasas de interés en pesos, en un contexto marcado por la escasez de liquidez y la cercanía de la licitación del Tesoro este miércoles. La tasa nominal anual (TNA) de la caución llegó al 72% durante el día y terminó en 60%. Además, el Banco Central volvió a subir la TAMAR, que alcanzó una TNA de 54,38% y una TEA del 70,10%.
El viaje de Milei también generó un fuerte impacto en el mercado accionario. Las acciones argentinas en Wall Street subieron con fuerza: Edenor lideró con una suba de 20%, seguida por Supervielle, Central Puerto y BBVA. En la plaza local, el S&P Merval avanzó 1,7%, con impulso de energéticas y bancos, consignó el diario “Ámbito”.