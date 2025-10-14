Milei se reúne con Trump por apoyo político e inversiones

Dólar, bolsa y tasas

Los mercados comenzaron a reaccionar a la expectativa por el viaje y el impacto del auxilio financiero. Este lunes, el dólar oficial tuvo su mayor caída diaria en cinco meses: el tipo de cambio mayorista descendió un 5% y cerró en $1.349, mientras que el minorista retrocedió $75 y quedó en $1.375 en el Banco Nación. También se desplomaron los dólares financieros: el MEP bajó a $1.409, el contado con liquidación a $1.440, y el blue perdió $70, para cerrar en $1.405.