¿A qué se dedica hoy el último ganador de La Voz Argentina?

Yhosva Montoya es oriundo de Chubut y ganó el concurso televisivo en 2022 bajo la tutela de Soledad Pastorutti.

GANÓ EN 2022. Yhosva Montoya es oriundo de Chubut y pertenecía al team de Soledad Pastorutti..
Hace tres años, Yhosva Montoya, nacido en Gaiman, Chubut, se consagró ganador de La Voz Argentina, obteniendo el 52,4% de los votos y superando a Ángela Navarro. Representante del team de Soledad Pastorutti, Montoya cautivó con su color de voz, personalidad e impronta sobre los escenarios, iniciando su camino hacia el estrellato bajo la tutela de una de las voces más reconocidas del folklore nacional.

La vida de Yhosva está llena de curiosidades y desafíos personales. Su nombre, que originalmente iba a ser Joshua, cambió por un error de registro. A los siete años perdió a su madre, un hecho que lo acercó a la figura paternal y lo motivó a volcarse a la música. “Me refugié en la música, en la guitarra. Empecé a componer desde muy chiquito. Tengo canciones escritas para mi mamá y hasta el día de hoy las canto y la gente se emociona...”, relató Montoya durante su audición a ciegas.

Tras su triunfo en el certamen, Yhosva aprovechó la visibilidad obtenida para impulsar su carrera. Desde entonces ha realizado presentaciones en distintos puntos del país, incluyendo una destacada participación en el Senado Argentino, representando a Chubut.

En octubre de 2024 lanzó “Mi destino”, su primer álbum de estudio, que recibió buena aceptación del público. Posteriormente, se reencontró con Soledad Pastorutti, compartiendo escenario en un festival celebrado en Chubut, consolidando la relación artística que lo impulsó desde el concurso.

A través de sus redes sociales, especialmente Instagram, donde cuenta con 100.000 seguidores, Montoya comparte su repertorio y ensayos, manteniendo cercana a su audiencia, que lo acompaña desde antes de su aparición en La Voz.

Recientemente, anunció cinco fechas de shows para cerrar el año, con presentaciones ya realizadas el 21, 28 y 29 de septiembre en Trelew y Buenos Aires, y próximas funciones programadas para el 19 de octubre en Chubut y el 29 de noviembre en Puerto Madryn. “Amigos ahora sí. ¡Si nos vemos en algún lugar, comenten! Gracias a Dios seguimos sumando fechas", expresó el cantante.

Aunque la notoriedad mediática haya disminuido con el tiempo, Yhosva Montoya mantiene vigente su condición de último ganador de La Voz Argentina, a la espera de la gran final del concurso de este lunes, donde cuatro participantes buscarán alcanzar la cima. Su historia combina talento, resiliencia y pasión por la música, consolidándolo como una de las voces emergentes más sólidas de la escena nacional.

Temas Soledad Pastorutti
