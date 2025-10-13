¿A qué se dedica hoy el último ganador de La Voz Argentina?

La vida de Yhosva está llena de curiosidades y desafíos personales. Su nombre, que originalmente iba a ser Joshua, cambió por un error de registro. A los siete años perdió a su madre, un hecho que lo acercó a la figura paternal y lo motivó a volcarse a la música. “Me refugié en la música, en la guitarra. Empecé a componer desde muy chiquito. Tengo canciones escritas para mi mamá y hasta el día de hoy las canto y la gente se emociona...”, relató Montoya durante su audición a ciegas.