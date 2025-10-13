Cómo votar en la final de La Voz Argentina 2025

Bajo la conducción de Nicolás Occhiato, el domingo 12 de octubre se presentaron Alan Lez, Nicolás Behringer (Team Luck Ra), Milagros Gerez Amud (Team Soledad) y la tucumana Eugenia Rodríguez (Team Miranda!). Cada uno ofreció una performance cargada de nervios y entusiasmo, consciente de que el voto del público definiría al ganador. La decisión final se conocerá tras el recuento de las votaciones emitidas por los televidentes.