El certamen televisivo La Voz Argentina llegó a su instancia final, aunque el nombre del ganador aún no fue revelado. Los cuatro finalistas, representantes de cada equipo de coachs, se enfrentaron en una noche de talento y emoción, interpretando sus últimas canciones para quedarse con los premios mayores del reality. La competencia alcanzó su punto máximo tras meses de audiciones, galas y desafíos musicales.
Bajo la conducción de Nicolás Occhiato, el domingo 12 de octubre se presentaron Alan Lez, Nicolás Behringer (Team Luck Ra), Milagros Gerez Amud (Team Soledad) y la tucumana Eugenia Rodríguez (Team Miranda!). Cada uno ofreció una performance cargada de nervios y entusiasmo, consciente de que el voto del público definiría al ganador. La decisión final se conocerá tras el recuento de las votaciones emitidas por los televidentes.
¿Cómo votar en la final de La Voz Argentina 2025 a tu participante favorito?
Durante el resto del lunes están abiertas las líneas para emitir los votos, enviando VOZ al 9009, ingresando a la pagina LaVozArg.ar o escaneando el código QR que aparece en la pantalla de Telefe.
También puede efectuarse mediante SMS, Mercado Pago, Token WEB o diferentes métodos de pago habilitados. Dependiendo de tu favorito, el mensaje para votar es diferente: ALAN, NICOLÁS, EUGENIA o MILAGROS al 9009.
¿Cuándo se sabe quién es el ganador de La Voz Argentina?
La gran final del certamen comenzó el domingo 12 de octubre, aunque sin una definición inmediata. El desenlace se dividirá en dos partes: la primera se emitió ese día a las 22.15, mientras que la segunda tendrá lugar hoy lunes a las 21.30, cuando finalmente se revele quién será el ganador.
El campeón de esta temporada obtendrá un premio de 70 millones de pesos, un contrato con Universal Music y un Volkswagen Tera 0 km. Más allá del resultado, cada participante logró conectar profundamente con el público, ya sea por su talento, su historia personal o su desempeño en el escenario.