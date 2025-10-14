El avance de la inteligencia artificial: “El programador tradicional va a desaparecer”

Desde el mundo académico, el ingeniero Ernesto Rico, director de Ingeniería en Informática e Ingeniería en Inteligencia Artificial en la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino (Unsta), sostiene que el nuevo escenario demanda una formación más integral: “El programador no va a desaparecer, pero sí el programador tradicional, el que no esté habituado a usar la IA como copiloto. Las carreras se están adaptando. Lo que buscamos es formar profesionales con criterio ético, que entiendan la tecnología y sepan aplicar responsablemente”. Rico además asegura que la irrupción de ChatGPT y otras herramientas generativas obligó a repensar verdaderamente los planes de estudio: “Ya no podemos tener carreras estáticas. Las ciencias duras, como la matemática o la física, permanecen, pero lo demás debe evolucionar rápido. Por eso, trabajamos con talleres y proyectos reales, para que los estudiantes aprendan haciendo”.