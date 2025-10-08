“Creo mucho en Dios”: Wanda Nara confesó cómo fue enterarse de su grave enfermedad con Dante Gebel

En un adelanto exclusivo de La Divina Noche con Dante Gebel, que se estrenará el sábado 11 de octubre por eltrece, se reveló parte de la íntima conversación que el conductor mantuvo con Wanda Nara. Esta entrevista a corazón abierto, mostrada en el ciclo Puro show, es una de las 13 que compondrán el nuevo ciclo televisivo. La empresaria se sentó con Gebel para una charla donde no evitó ningún tema, destacándose su sincero testimonio sobre su enfermedad.