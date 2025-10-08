“Creo mucho en Dios”: Wanda Nara confesó cómo fue enterarse de su grave enfermedad con Dante Gebel

En un adelanto exclusivo de La Divina Noche con Dante Gebel, que se estrenará el sábado 11 de octubre por eltrece, se reveló parte de la íntima conversación que el conductor mantuvo con Wanda Nara. Esta entrevista a corazón abierto, mostrada en el ciclo Puro show, es una de las 13 que compondrán el nuevo ciclo televisivo. La empresaria se sentó con Gebel para una charla donde no evitó ningún tema, destacándose su sincero testimonio sobre su enfermedad.
Durante el diálogo, Dante Gebel le preguntó directamente a Wanda sobre la discreción que intentó mantener respecto a su diagnóstico de leucemia. La modelo y empresaria confesó que, a pesar de su larga trayectoria en los medios, esta fue la primera vez que se propuso guardar un secreto. Ella luego procedió a relatar cómo fue el momento exacto en que se enteró de su padecimiento.
El duro momento en que Wanda Nara se enteró de su enfermedad
Wanda Nara compartió un momento profundamente difícil, señalando que la noticia de su enfermedad fue tan impactante que "nadie se animaba a decírmelo". Recordó que las enfermeras la miraban y lloraban, lo que la llevó a preguntar repetidamente: "¿qué tengo?". La empresaria describió este período inicial como "muy duro".
Visiblemente conmovida, Nara confirmó que su estado de salud actual es bueno y atribuyó gran parte de su fortaleza a su fe. "Yo creo mucho en Dios", afirmó con la voz quebrada, asegurando que sus oraciones se centraron en sus hijos. Entre lágrimas, destacó que, como madre, "es lo único que te importa" durante una situación así.
¿Cuándo se estrena "La Divina Noche"?
El esperado ciclo de entrevistas La Divina Noche con Dante Gebel se estrenará el sábado 11 de octubre por eltrece, inmediatamente después de La Noche de Mirtha. El conductor debutará con una figura de alto perfil, Wanda Nara, y su programa está pautado para una temporada de 13 episodios con grandes invitados del espectáculo. Gebel expresó su entusiasmo por el horario, señalando que le agrada ese espacio "hasta la medianoche" y que espera sostener la audiencia.
El presentador reveló que la dinámica del programa permitirá generar charlas más "íntimas y distendidas", ya que muchos de los próximos entrevistados son amigos personales suyos. Entre las celebridades que visitarán el set, Gebel confirmó la presencia de Ricardo Montaner, destacando el gran trabajo de producción. El conductor afirmó que lograron "una alquimia maravillosa" con los personajes convocados y que el ciclo cumplió con todas las expectativas que tenía con el canal.